NOTAS DA REDAÇÃO

APAMIM

Os atendimentos pediátricos no Hospital Maternidade Almeida Castro serão paralisados a partir de hoje, 13 de fevereiro, devido à falta de repasse dos valores dos plantões desde outubro de 2024. A Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró (APAMIM) não realiza os pagamentos, com um débito de mais de 11.200 horas de serviços pediátricos.

CRECHES

A Prefeitura de Mossoró, disponibilizou 700 novas vagas para atender aos alunos que estão no cadastro reserva. Serão beneficiados os Bairros Planalto 13 de Maio, Dom Jaime e Cidade Oeste. Além desses, o Vingt Rosado e Nova Mossoró também contaram com ampliação. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Allyson Bezerra.

LIGA

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer e a Prefeitura de Mossoró, instalaram o primeiro serviço especializado em doenças raras do estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de atender pacientes dentro do eixo 1 (doenças de origem genética), conforme estabelecido em portaria do Ministério da Saúde.

RARIDADE

As doenças raras são condições que afetam um número reduzido de pessoas em relação à população geral. No Brasil, uma enfermidade é considerada rara quando atinge até 65 indivíduos a cada 100 mil habitantes.

Essas doenças podem ter diversas origens incluindo genética, autoimune, infecciosa ou degenerativa.

CONTENDA

O prefeito Allyson Bezerra saiu-se bem na resposta à provocação do senador Rogério Marinho, um possível concorrente na eleição ao governo do Estado no próximo ano. A partir de agora outras afrontas acontecerão de lado a lado. Outros pretendentes não ficarão calados e deverão entrar nessa arena política.

HERMANO

O deputado Hermano Morais recusou o convite da governadora Fátima Bezerra para assumir a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte. Quem assumiria sua vaga na Assembleia, caso optasse em ocupar a secretaria, seria a ex-vereadora Júlia Arruda (PCdoB), primeiro suplente da federação Brasil da Esperança.

FECAM

Eriko Jácome é o novo presidente da FECAM, Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte. Teve o apoio de mais de 100 presidentes de Câmaras Municipais do estado, cargo importante para a disputa a uma cadeira na Assembleia Legislativa, conforme vem anunciando com antecedência

IGARN

A governadora Fátima Bezerra nomeou o agrônomo Procópio Lucena como o novo diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), substituindo Paulo Sidney Gomes Costa, que assumiu uma das diretorias da CODERN, no início deste mês.

CLIMA

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui o Dia Nacional para a Ação Climática (27 de abril), a ser lembrado pelas instituições de ensino com ações práticas de prevenção, redução, proteção e resposta aos eventos climáticos extremos e desastres naturais.

EXPORTAÇÃO

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu, nesta quarta-feira (12), o estabelecimento de cotas de isenção para o aço e alumínio enviados para os Estados Unidos, com o Brasil podendo exportar determinada quantidade de aço e alumínio sem pagar a íntegra da taxação.

PENA JUSTA

Os Poderes Judiciário e Executivo lançaram nesta quarta-feira (12), em cerimônia no Supremo Tribunal Federal (STF), o programa Pena Justa, criado para combater as violações sistemáticas de direitos humanos no sistema prisional brasileiro.

METAS

O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabeleceram mais de 300 metas a serem alcançadas até 2027, promovendo melhorias na infraestrutura dos presídios e proporcionar a toda a população carcerária avanços nas áreas de saúde, segurança, educação, e ressocialização aos egressos do sistema.