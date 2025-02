NOTAS DA REDAÇÃO

DISPUTA

Iniciada a luta pelo processo sucessório, com os principais candidatos ocupando espaços nas mídias em divulgação dos seus nomes e crítica aos possíveis adversários. O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, tem ocupado espaço de destaque nessa disputa.

ROGÉRIO

Em entrevista ao AgoraRN, sem citar nomes, o senador Rogério Marinho, candidato do PL ao governo, referiu-se a Allyson Bezerra, um prefeito que tem forte presença nas redes sociais e mantém um estilo político voltado à comunicação digital, prefeito Tik Tok ou do Instagram, para angariar popularidade.

ALLYSON

O prefeito Allyson Bezerra não vestiu a carapuça e respondeu ao senador Rogério Marinho. Em um vídeo, ontem, Allyson afirmou que “Mossoró é digital”, enquanto assinou virtualmente três decretos para a implantação de três creches nos bairros Cidade ampliando em 700 o número de vagas na educação infantil do município.

PARTIDO

O prefeito Allyson Bezerra é filiado ao União Brasil, que tem José Agripino como presidente estadual e foi o primeiro a lançar sua candidatura a governador. Mesmo assim, o deputado federal João Maia convidou o prefeito de Mossoró a trocar de partido, com a garantia de ser candidato a governador pelo PP.

PSB

Durante sua estada em Brasília, o prefeito Allyson não divulgou fotos com algumas das lideranças com quem esteve. Entretanto, não deixou de passar uma postagem em que aparece ao lado do prefeito João Campos (PSB), de Recife.

SUCESSÃO

O quadro sucessório ainda é uma incógnita, a começar pela decisão da governadora Fátima Bezerra em permanecer no cargo ou renunciar para disputar um cargo ao Senado, como deseja a direção nacional do partido dos trabalhadores.

EZEQUIEL

A governadora Fátima renunciando, o vice-governador Walter Alves permanece no cargo ou renuncia para disputar mais uma vez o cargo de deputado federal? Ezequiel assumiria o governo para ser candidato a reeleição? É muita coisa ainda para ser debatida.

PROFESSORES

O governo Fátima Bezerra divulga que, nos últimos seis anos, de 2018 a 2024, a inflação ficou em 37%, mas os professores tiverem ganho salarial de 86%. Nesse período, o menor salário, que era de R$ 2.455,34 passou para R$ 4.580,57 e o de nível mais alto saltou de R$ 8.760,79 (nível 6, doutorado, letra J), para R$ 16.343,73.

MULTA

A decisão do TRE-RN em multar prefeito Thiago Almeida e vice prefeito Humberto Gondim, de Parelhas por mutirão de cirurgias às vésperas das eleições de 2024 é uma medida acertada para evitar que atos semelhantes continuem em acontece em vários municípios, violando o artigo 73, inciso 10, da Lei das Eleições (Lei 9504/97).

ALERTA

O Detran-RN divulgou levantamento sobre o número de condutores no Estado que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. 25,7% dos condutores estão com o documento de habilitação expirado há mais de 30 dias. Em números absolutos, são 269.343 motoristas com a CNH inválida no Rio Grande do Norte.

DENISE FRAGA

Em entrevista à Tribuna do Norte: “Costumo dizer que a arte ajuda a gente a viver, que quem lê Dostoievski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito. Porque sofrerá com companhia, sofrerá com a cumplicidade dos poetas. Entenderá que fazemos parte de algo maior, que pertencemos à roda da humanidade, seus dilemas eternos e sua fatídica imperfeição”.