NOTAS DA REDAÇÃO

SORTEIO

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), divulgou a relação dos ganhadores do primeiro sorteio da edição 2025 do programa “Nota Mossoró”. A lista está publicada no Diário Oficial de Mossoró (DOM), da última sexta-feira (7). Este é o 11º sorteio do programa.

DENGUE

A Prefeitura de Mossoró recebeu 10 mil doses de vacinas contra a dengue. O imunizante é destinado a faixas etárias específicas, conforme preconiza o Ministério da Saúde, bem como para aquelas pessoas que estão com a segunda dose em atraso. O funcionamento das unidades acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

ORTOPEDIA

A saúde pública do Rio Grande do Norte passa a contar, a partir desta sexta-feira (7) com um serviço inédito. O Governo do Estado inaugurou, em Macaíba, a primeira unidade regional para atendimento ortopédico de baixa e média complexidade. Os primeiros pacientes já passaram a ser encaminhados ao serviço no fim da tarde.

SALÁRIOS

Segundo a Folha de São Paulo, Funcionários do Judiciário federal e dos estados lideraram nas últimas décadas os ganhos salariais entre todas as carreiras do funcionalismo. Considerando a remuneração mediana, os servidores da Justiça federal conseguiram ganhos de 130,1% acima da inflação desde 1985. Nos estados, a alta foi ainda maior: 213,6%.

TURISMO

Natal está entre os dez destinos mais procurados para o Carnaval 2025, segundo levantamento da Decolar. A capital potiguar registrou um crescimento de 40% na busca por hospedagem em comparação ao mesmo período de 2024. O feriado, que ocorrerá de 1º a 5 de março, consolidou-se como um dos mais estratégicos para o setor turístico da nossa capital.

SOCIAL

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Natal, Nina Souza, informou que, em 2025, não poderá firmar parcerias com instituições socioassistenciais devido à redução nos repasses federais ao Fundo Municipal de Assistência Social, em 50%. em comparação com os anos anteriores, impossibilitando a continuidade dos serviços.

IMPACTO

A decisão afeta diretamente 14 instituições conveniadas, como o Instituto Juvino Barreto, a Casa do Menor Trabalhador e a Associação de Amigos do Autista (APAARN), que precisam e dependem dos recursos para dar continuidade no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social em Natal.

SÍFILIS

O jornal AgoraRN divulga que O Diário Oficial de Mossoró publicou, no dia 6 de fevereiro de 2025, a convocação de candidatos aprovados para os cargos de analista e procurador. Entre os exames exigidos está o VDRL, para sífilis, o que tem gerado questionamentos por parte de candidatos aprovados, pois a exigência do exame não estava prevista no edital do concurso.

DEPUTADOS

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende construir um acordo com Supremo Tribunal Federal para alterar o número de deputados federais na Câmara, que passaria a ter mais 14 deputados federais, além dos atuais 513, totalizando 527.

ALZHEIMER

O deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE), projeto de lei que inclui o exame de sangue PrecivityAD que detecta a doença de Alzheimer, no Sistema Único de Saúde (SUS). O exame PrecivityAD usa a amostra de sangue para identificar biomarcadores associados ao Alzheimer, o que permite diagnóstico precoce da doença.