NOTAS DA REDAÇÃO

TURISMO

O Túmulo de Eunice Paiva vira ponto turístico após o filme, Ainda Estou Aqui Desde então, as visitas guiadas ao Cemitério do Araçá – que passaram a incluir uma visita ao túmulo de Eunice Paiva – tem passado a reunir centenas de visitantes.. A próxima visita guiada, por exemplo, está planejada para a manhã do dia 16 de fevereiro.

LIVROS

Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, intitulada Panorama do Consumo de Livros, mostra que 16% da população brasileira acima de 18 anos afirmam ter comprado ao menos um livro nos últimos 12 meses. A pesquisa mostra que 55% dos consumidores preferem comprar livros em lojas online e 39% preferem comprar em lojas físicas.

FECHAMENTO

Realidade, Manchete e Época foram revistas que deixaram de circular há vários anos. Chegou a vez da revista Isto É encerrar suas edições escritas. Nas bancas, o leitor encontrará somente a Veja e a Carta Capital. Com mais esse fechamento, as publicações tendem a desaparecer, sendo substituídas pelas versões on-line. Não é a mesma coisa, mas a informação continua.

POPULARIDADE

O prefeito Allyson Bezerra continua com sua popularidade em alta. O mesmo não acontece com o prefeito Paulinho Freire, que tem cometido alguns erros injustificáveis, logo nos primeiros meses de sua administração.

DEFINIÇÃO

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, resolveu silenciar sobre um possível entendimento político entre o seu grupo político e o da governadora Fátima Bezerra. Uma aliança entre o União Brasil e o PT nas próximas eleições estaduais não é nada fácil de acontecer. O silêncio de Allyson sobre essas especulações pode ser prejudicial para seu futuro político.

EMBAIXADAS

A mídia natalense está utilizando um tom irônico em relação aos escritórios ou representações que a a prefeitura de Mossoró decidiu instalar em outros municípios. Como Vingt-um Rosado popularizou o mossoroismo, o país de “O País de Mossoró”, em tom de gozação, está divulgando que o prefeito Allyson está instalando embaixada em Natal, que é a capital do Estado.

FURTADO

O ex-deputado Roberto Furtado encontra-se hospitalizado na UTI do São Lucas, em Natal, com sintomas de pneumonia após cirurgia para corrigir obstrução intestinal. Ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, ex-presidente da OAB/RN, Roberto Furtado, em 2023, lançou o livro “Memórias de um Secretário”, sua história como secretário de Administração do então prefeito Djalma Maranhão.

DISPUTA

Lideranças expoentes do bolsonarismo, numa atitude orquestrada, insistem que, hoje, Lula não ganharia de Bolsonaro para presidente da República, embora as pesquisas digam o contrário. Mesmo assim, o presidente Lula sabe da necessidade de mexer em seu ministério, bastante eclético, para uma situação mais confortável em relação ao seu terceiro mandato presidencial.

CORRELIGOINÁROS

As dificuldades atingem até os ministros do PT. O o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias anunciou aumento no valor do Bolsa Família, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, emitiu nota informando “que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família. Esse tema não está na pauta do governo e não será discutido”.

VIOLÊNCIA

Circulando nas redes sociais violência cometida por um policiar rodoviário federal (PRF), durante sua folga, agredindo duas crianças, de 12 e 14 anos, dentro de um condomínio em Mossoró. O caso aconteceu no dia 18 de janeiro e está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PRF. O policial já foi afastado de suas funções.