DUPLICAÇÃO

Existe clima de euforia em relação a duplicação da BR 304. O ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, reafirmou á governadora Fátima Bezerra que o edital de licitação será publicado até o final de abril, com as obras sendo iniciadas no segundo semestre de 2025. A obra de duplicação da BR304 será dividida em quatro lotes, o primeiro entre Assú e Mossoró e o segundo da BR226 até o município de Riachuelo.

DISPUTA

Além do recente entrevero entre o senador Styvenson Valentim e o deputado estadual Ezequiel Ferreira, uma outra confusão foi revelada na mídia natalense. O deputado federal Robinson Faria disputa com o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, o comando do Republicanos. Mesmo sem estar filiado à legenda, Robinson tem participado de encontros com o presidente do partido, deputado Marcos Pereira (SP).

PRESIDENTE

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros, foi nomeado presidente da Comissão da Ordem Nacional de Exame de Ordem. Graduado em Direito pela UFRN e Economia pela PUC-RJ, Aldo Medeiros é advogado militante há mais de 30 anos. Esteve na presidência da OAB/RN durante os triênios 2019-2021 e 2022-2024 e é atualmente conselheiro federal.

OPOSIÇÃO

O ex-vereador Lawrence Amorim, que foi presidente da Câmara Municipal de Mossoró e candidato a prefeito nas últimas eleições pelo PSDB, está sendo o principal opositor ao prefeito Allyson Bezerra, de quem foi aliado por mais de três anos, na primeira eleição. Conseguindo unificar os demais partidos de oposição em uma frente de oposição poderá fortalecer sua candidatura a um cargo eletivo nas eleições de 2026.

SÃO PAULO

Em anos anteriores, políticos potiguares que ficaram algum tempo sem mandato eletivo foram amparados pelo Pode Executivo em São Paulo. Como aconteceu com o saudoso deputado João Faustino, e outros, chegou a vez do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para um cargo de Assessoria Especial.

ALAGAMENTOS

O prefeito de Natal, Paulinho Freire, enfrenta os mesmos problemas do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, no enfrentamento aos alagamentos produzidos pelas chuvas caída na capital. Na ausência do prefeito, que se encontrava em Brasília, sua esposa, vereadora Nina, publicou nas redes sociais que participou de três reuniões para planejamento de ações de solução aos efeitos de eventuais chuvas.

RETORNO

Após uma semana em Brasília, onde foi acompanhar as eleições para as Presidências da Câmara e Senado o prefeito Paulinho retornou à Natal e assumiu o comando das ações coordenadas por Nina. Somente em Ponta Negra, na quinta-feira, foram 112 milímetros de chuva. O volume acumulado em 24 horas é superior ao da média histórica que a Emparn registra para toda Natal no mês de fevereiro (111 mm).

CRIME

O deputado estadual Coronel Azevedo protocolou na Assembleia Legislativa um novo Projeto de Lei Contra Apologia ao Crime, que objetiva coibir a propagação de conteúdos nocivos em eventos públicos. A proposta proíbe a contratação pelo Poder Público Estadual de shows, artistas e eventos que incentivem o crime, o uso de drogas e práticas sexuais, especialmente aqueles acessíveis ao público infanto-juvenil.

STYVENSON

O senador Eann Styvenson Valentim reafirma sua posição em relação ao governo do Estado. Fará oposição cerrada à governadora Fátima Bezerra, mas não questionará a posição do presidente do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira, em apoio a sua aliada. Fátima deverá ser candidata ao Senado, fazendo dobradinha com outro que não Styvenson, que também concorrerá com a senadora Zenaide Maia. Um imbróglio difícil de desatar.

CURIOSIDADE

O MDB do RN tem apenas um deputado estadual, Adjuto Dias, que é filho de Álvaro Dias. Apesar da parceria do ex-prefeito de Natal com o presidente do MDB, vice-governador Walter Alves, Adjuto revela descontentamento com a legenda e pediu transferência para o Solidariedade. Em março de 2024, o parlamentar teve negado esse pedido pelo partido, solicitou à Justiça sua migração partidária, o que também foi negado.

