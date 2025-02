NOTAS DA REDAÇÃO

VEREADORES

Pode parecer brincadeira, mas candidatos derrotados tentam cassar vereadores eleitores em processos movidos na Justiça Eleitoral. O ex-vereador Marckuty da Maisa (União Brasil) quer a cassação das vereadoras Marleide Cunha (PT) e Plúvia Oliveira (PT) acusando a Federação da qual fizeram parte de utilização de “candidaturas laranjas”.

CASSAÇÕES

A ex-candidata a prefeito, Irmã Ceição (PRTB), e o marido e ex-candidato a vice-prefeito, Edson Lobão (PRTB), moveram uma Ação de Impugnação dos Mandatos Eletivos Petras Vinícius, Kayo Freire, Alex do Frango, João Marcelo e Vladimir Cabelo de Negro, todos do PSD, alegando fraude na cota de gênero.

CABEÇÃO

Irmã Ceição e Edson Lobão pediram ainda a cassação do vereador Raério Cabeção, por irregularidades na sua prestação de contas. Também entrou na onda de cassação o vereador Cabo Deyvison, também acusado de fraude na cota de gênero. Caso a Justiça Eleitoral julgue as denúncias procedentes, quase metade da Câmara Municipal de Mossoró será renovada.

TEMPORARIEDADE

A classe politica do Rio Grande do Norte não acredita na permanência de Styvenson no PSDB por muito tempo. O senador é considerado um corpo estranho na legenda que possui projeto político oposto e não pretende modificar o projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo, tendo a governadora Fátima como candidata ao Senado, fazendo dobradinha com Ezequiel.

CONVITE

O vice-governador e presidente do MDB potiguar, Walter Alves, não perdeu tempo e já convidou o deputado Ezequiel Ferreira para se filiar ao MDB e assumir a presidência do diretório estadual do partido. Caso aceite, Walter Alves passaria a integrar a executiva nacional da legenda e antecipa um quadro de alianças partidárias para as próximas eleições.

CHUVAS

As fortes chuvas caídas nos últimos dias no estado têm causado prejuízos aos municípios, obrigados a uma permanente recuperação asfáltica das ruas e também ao governo estadual, pelo estrago produzido nas rodovias, inclusive as que foram recentemente reconstruídas.

GIRÃO

GASODUTO

As cidades de Mossoró e Areia Branca serão interligadas por um gasoduto que transportará gás natural para todos os municípios situados às margens da BR-110, na região da Costa Branca. O projeto será conhecido como “Polo Gás Sal” e foi apresentado pela Companhia Potiguar de Gás) em Areia Branca. O investimento estimado é de R$ 38 milhões.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais sessenta dias as investigações sobre o inquérito nº 4.939, instaurado em 7 de julho de 2023, que investiga possível participação do deputado federal General Girão (PL) em atos antidemocráticos, com a justificativa de que há informações pendentes a serem enviadas pela Polícia Federal.

PRIORIDADE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou na quarta-feira (5) ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, uma lista com 25 temas que a equipe econômica considera prioritários para o país. O governo vai enviar ao Congresso Nacional projetos dentro dessa agenda, mas quatro dessas medidas estão tramitando no Senado e podem ser analisadas pelos senadores.