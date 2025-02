NOTAS DA REDAÇÃO

OAB

A ex-deputada Larissa Rosado esteve em Brasília para acompanhar a filha Marina Andrade Rosado que recebeu sua carteira da OABRN. Semana passada foi outra filha, Lara Andrade Rosado quem recebeu a carteira de médica, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Parabéns à família.

ASFALTO

O prefeito Allyson Bezerra precisa acordar para a necessidade de recuperação urgente da malha asfálticas de Mossoró. Em algumas ruas e avenidas formaram-se verdadeiras crateras, colocando em risco a vida dos transeuntes, sobretudo os que se utilizam de motocicletas para os deslocamentos.

DUPLICAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra participou, nesta quarta-feira (5), de uma audiência no Ministério dos Transportes, em Brasília, para discutir o andamento da duplicação da BR-304. Durante o encontro, o ministro Renan Filho confirmou início das obras para o segundo semestre de 2025. A licença ambiental do projeto deve ser obtida até março.

PSDB POTIGUAR

Marcone Perillo, presidente nacional do PSDB, acredita que “o deputado Ezequiel, que é o presidente, cujo mandato ainda vai expirar daqui a muito tempo e é uma liderança experimentada, calejada, experiente, ao lado do senador Styvenson, que é também uma revelação dessa nova geração, eles vão saber se entender, vão conversar, dialogar.

MDB

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, pode trocar o PSDB pelo MDB. A possibilidade, que vem sendo negociada há algum tempo, ganhou força nesta semana após a filiação do senador Styvenson Valentim partido. Atualmente, o MDB do RN é presidido pelo vice-governador Walter Alves.

ASSEMBLEIA

Os deputados estaduais do PSDB potiguar preferem não comentar a filiação de Styvenson Valentin ao partido nem a perspectiva dos entendimentos do senador com o deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente estadual da legenda.

ACORDOS

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), revelou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu acordos de não persecução penal para dois terços das pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro. No entanto, mais da metade recusou a proposta, optando por enfrentar as consequências judiciais

OFERTA

A PGR ofereceu o acordo para 1,2 mil acusados que estavam acampados em frente ao quartel do Exército, em Brasília, durante os atos. No entanto, cerca de 600 recusaram o benefício. As punições podem chegar a 17 anos de prisão, no caso daqueles julgados por tentativa de golpe de estado, revelou o ministro do STF Luiz Roberto Barroso.

RACISMO

O Ministério Público de Alagoas pediu a abertura do processo para investigar a “injúria racial” do negro contra o branco”. Parece piada ou pegadinha, mas é verdade.

AMERICANOS

O presidente Donald Trump anunciou que quer fechar acordos com governos estrangeiros para que recebam americanos que tenham cometido “sérios crimes”. A ideia é de que esses países possam abrigar esses cidadãos dos EUA em suas prisões, em troca de recursos do governo americano