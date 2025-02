NOTAS DA REDAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O deputado estadual Hermano Morais foi sondado para assumir a Secretaria Estadual de Turismo. Caso aceite o convite, quem assume a vaga na Assembleia é a ex-vereadora Júlia Arruda, do PcdoB, primeira suplente da federação PV, PCsoB e PT.

MDB

Nos bastidores políticos da capital, fala-se na possibilidade do deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, presidente estadual do PSDB, mudar de partido e assumir a presidência do MDB no Rio Grande do Norte. Amigo e aliado do vice-governador Walter Alves, Ezequiel resolveria o incômodo provocado pela filiação do senador Styvenson ao PSDB.

INTERVENÇÃO

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perilo, reafirmou que o partido não convive com a prática de intervenções partidárias e que o deputado Ezequiel poderá permanecer na presidência até o final do mandato, dezembro de 2025. Verdade, mas a convivência política entre Ezequiel e Styvenson, no momento, é impraticável.

MANUTENÇÃO

Considerando que o quadro atual seja mantido, com o senador Styvenson e o deputado Ezequiel fazendo parte do mesmo partido, os tucanos estarão divididos nas eleições de 2026. Styvenson já declarou apoio político a Rogério Marinho enquanto Ezequiel continuará com Fátima Bezerra.

BONÉ

Aliados do presidente Lula responderam aos bolsonaristas que apareceram com um boné com o nome do presidente americano Donald Trump. Por orientação do marqueteiro de Lula, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidrônio Pereira, a resposta dos aliados veio com um boné azul com os dizeres “Brasil para os brasileiros”.

SURPRESA

O prefeito Allyson Bezerra foi surpreendido com as precipitações pluviométricas na cidade, produzindo alagamentos e dificultando a vida dos mossoroenses. Em seu primeiro mandato, chegou a afirmar que as enchentes ocorriam por incompetência e desinteresse dos antecessores. Agora, o quadro se repete largamente.

REAÇÃO

O ex-presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence, não vai permanecer calado em relação às acusações do prefeito Allyson e dos atuais vereadores em relação a sua administração como dirigente da Casa. E lançou o desafio ao atual presidente, líder do governo e ao próprio prefeito afirmando: “estou pronto, preparado e querendo”.

CÂNCER

Em 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), divulgou que, no mundo, o número de novos casos de câncer chega a mais de 35 milhões até 2050, representando um aumento de 77% em relação aos aproximados 20 milhões de casos estimados em 2022.

ARQUIVAMENTO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o arquivamento de um pedido para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fosse investigado no inquérito sobre uma tentativa de golpe tramada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitado pela bancada feminina do PSOL na Assembleia Legislativa de São Paulo.

SENADO

O ano de 2025 começa com 47 novas proposições apresentadas no Senado, que incluem projetos e propostas de emenda à Constituição. Muitas delas foram apresentadas ao longo do mês de janeiro, mas a oficialização se deu com a volta da publicação do Diário do Senado após o período de recesso legislativo.

EMENDAS

Em nova fase de entendimento entre os Três Poderes, o ministro Flávio Dino, do STF, marcou uma audiência de contextualização e conciliação para discutir e acompanhar as providências tomadas para garantir a transparência e o rastreio das emendas parlamentares. A reunião será em 27 de fevereiro sob a condução do próprio ministro Dino.

DITADURA

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu à Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça para a revisão de uma decisão individual do ministro Teodoro Silva Santos, que negou o pedido do MPF pela condenação à perda do cargo público de dois ex-agentes da ditadura militar, Carlos Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel