STYVENSON

Surpreendeu, até pela maneira silenciosa com que aconteceu, a filiação do senador Styvenson Valentim ao PSDB. Eleito pela Rede, passou para o Podemos, tornando-se agora o mais novo socialista do Rio Grande do Norte. Coisas da política.

EZEQUIEL

O deputado Ezequiel Ferreira de Sousa, atual presidente estadual do PSDB, ao que parece, também foi apanhado de surpresa. Para mostrar prestígio, o ex-governador e ex-senador Marconi Perillo veio a Natal e está hospedado na casa de Ezequiel.

MANDATO

O mandato de Ezequiel na presidente do diretório regional do PSDB termina em dezembro de 2025. Até lá, o quadro permanecerá com Styvenson aliado do senador Rogério Marinho (PL) e Ezequiel apoiando o governo Fátima Bezerra (PT).

BANCADA

Além do senador Styvenson Valentim *RN), também filiou-se ao PSDB o senador Oriovisto Guimarães (PR). Com três senadores, os tucanos voltaram a ter direito a liderança no Senado. Na Câmara, o partido ocupa apenas 13 das 513 cadeiras

POTIBA

O futebol mossoroense continua em baixa, com a indecisão de quem de direito sobre o Estádio Manoel Leonardo Noguera. Pela primeira vez na história do nosso futebol a decisão oficial foi definida em Natal, capital do estado.

IPTU

Pelo Relatório Resumido da Execução Orçamentária (REEO) do 6º bimestre, publicada pela própria Prefeitura, a receita do IPTU em quatro anos da gestão Allyson Bezerra orçou R$ 190 milhões, o que representa aumento acumulado de 178%, média anual de 60%.

EXPLICAÇÃO

O secretário de fazenda do município, Edilson Júnior justificou o alto valor cobrado em IPTUs de contribuinte. Mas, não justifica que esse engano ocorreu exatamente no condomínio onde mora o prefeito Allyson Bezerra. E, nos demais, tudo perfeito?

PODER

Arthur Lira (PP-AL) deixou o comando da Câmara dos Deputados neste sábado (1º) como o presidente mais poderoso da Casa desde a redemocratização, superando Eduardo Cunha (Republicanos), considerado até então o presidente mais influente da Câmara.

ANISTIA

Em entrevista à GloboNews, Alcolumbre foi claro ao dizer que a pauta da anistia “não vai pacificar o Brasil” e “não é a prioridade do Brasil, nem do parlamento brasileiro. Mas, o tema é pauta da base bolsonarista, que exige vê-la discutida, votada e aprovada.

GLEISE

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann foi convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a Secretaria-Geral da Presidência. O nome da presidente do PT enfrenta resistência de parlamentares do centrão e do mercado financeiro.