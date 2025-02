UNIÃO DAS OPOSIÇÕES

Tolice imaginar uma disputa majoritária unindo as oposições em eleição em dois turnos. Todos consideram a chance de uma disputa no segundo turno, quando essa ideia pode ser aplicada. Depois, há o amadurecimento para o apoio único ao candidato de oposição.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho, hoje, aparenta ser o candidato com maiores chances em reunir as oposições. Entretanto, o senador Styvenson Valentim tem apresentado maior identidade entre os eleitores. Entre os dois, já existe pacto de união nesse sentido.

ALLYSON

O prefeito de Mossoró está entre os pré-candidatos a prefeito. A mais difícil decisão de Allyson Bezerra é renunciar ao cargo de prefeito de Mossoró e partir para uma aventura política. Coragem, ele tem. Resta saber se as condições lhe serão favoráveis.

PACIFICAÇÃO

O senador Rogério Marinho, líder da oposição, considera a pacificação política como a maior tarefa dos futuros presidentes das Mesas da Câmara e do Senado. Defende a anistia aos condenados do 8 de janeiro

REELEIÇÃO

Em 2023, o senador Rodrigo Pacheco derrotou o senador Rogério Marinho, apoiado por Bolsonaro. Foi reeleito presidente do Senado para o biênio 2023-2024 com 49 votos. O senador Rogério Marinho (PL-RN) teve 32 votos. Não foi registrado voto em branco.

DEMISSÕES

O Diário Oficial da União publicou, em edição extraordinária, a demissão de sete parlamentares ministros para que possam participar das eleições das mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Amanhã, todos serão renomeados.

CONSIGNADO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta semana a proposta, em elaboração no governo, para garantir que trabalhadores com carteira assinada (CLT) do setor privado possam ter acesso a crédito consignado com juros mais baixos.

REGRAS

A legislação do consignado já permite que trabalhadores com carteira assinada possam ter acesso ao empréstimo, descontado do salário, com a assinatura de convênios entre empresas e bancos, o que dificulta o acesso a esse tipo de empréstimo.

IDADE

Se eleito, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), de 35 anos, será o mais jovem da história a assumir o cargo – ele é alguns meses mais novo do que Pedro Aleixo, eleito em 1937, e Carlos Peixoto Filho, em 1907, que também tinham 35.

PARTIDOS

A eleição deste ano entra para a história pois todos os candidatos pertencem a partidos criados após o ano 2000. Os presidentes da Câmara eleitos a partir de 1985, pertenciam a partidos criados nos anos 1980. O MDB presidiu por 9 vezes, o DEM/PFL 6, seguidos pelo PP.

CRISE

Ao criticar a gestão econômica de Fernando Haddad, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, dá um indicativo que o apoio do PSD à reeleição de Lula pode estar em risco, mesmo com o partido ocupando três ministérios.

RETORNO

O craque Neymar está oficialmente de volta ao Brasil, contratado pelo Santos! Na tarde desta sexta-feira (31), o novo camisa 10 assinou contrato com o clube da Vila Belmiro, no CT Rei Pelé, na cidade do litoral paulista.