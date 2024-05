FEIJOADA

Alunos do Seminário Santa Terezinha, em Mossoró, comemoram o sucesso da feijoada promovida para obtenção de recursos para sua manutenção. Os eventos dessa natureza estão cada vez mais concorridos.

APROVAÇÃO

A estudante norte-rio-grandense, Maria Luiza Carlos Maia Cabral, 18 anos, estudante em escola pública, foi aprovada em 14 universidades, sendo 13 no exterior. Escolheu a University of North Florida, curso de Engenharia Elétrica.

ALIANÇAS

Não parece fácil o entendimento entre os candidatos de oposição ao prefeito Allyson, nas eleições de 2024. Sem a existência de segundo turno em Mossoró, essa partição tem um beneficiário direto, o prefeito Allyson.

REITORES

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Profa. Dra. Cicília Maia, foi eleita presidente da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) para o biênio 2024/2026.

LIRA

Com a profusão de candidatos à presidência na Câmara dos Deputados, cresce entre lideranças da Casa a certeza de que nenhum deputado conseguirá repetir em 2025 o feito de Arthur Lira de vencer no 1º turno.

REELEIÇÃO

Lira se elegeu presidente da Câmara no primeiro turno nas duas vezes que concorreu ao cargo. Em 2019, ele venceu Baleia Rossi e outras seis candidaturas menores com 302 votos. Em 2023, reelegeu-se no primeiro turno com 464 votos.

MULHERES

Mossoró enviará representantes para a Marcha Mundial das Mulheres que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de julho em Natal. Participarão mulheres rurais e urbanas, de grupos de base popular, as que estão em sindicatos e organizações da economia solidária

PT

Este ano, o PT espera vencer em apenas duas capitais, Fortaleza e Terezina. Pode parecer um resultado inexpressivo para quem tem o presidente da República entre seus filiados, mas em 2020 o partido não elegeu nenhum prefeito de capital.

IDADE

Senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão vem sendo criticado por estar ausente no enfrentamento à tragédia no estado. O ex-vice presidente afirmou que, aos 70 anos, considera que participar diretamente do socorro seria um “desvio de função”.

REPRESENTATIVIDADE

Acontece que o Rio Grande do Sul precisa do apoio de todos, sobretudo dos seus representantes políticos. Atualmente, as enchentes atingem 94% da estrutura econômica do estado, e seus impactos são sentidos em todo o Brasil.