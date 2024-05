VISITA

As ex-deputadas Sandra Rosado e Larissa Rosado foram recebidas, ontem, pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, no Palácio Anchieta. As duas estavam visitando parentes no estado Capíxaba e foram recepcionadas pelo governador Casagrande.

LIBERAÇÃO

De forma parcial, o trecho da BR304 que liga Natal à Mossoró foi liberado na tarde de ontem. Quase sessenta dias de interdição trouxeram ao setor do transporte rodoviário de cargas e logístico no Rio Grande do Norte prejuízos de 30 a 40% no faturamento.

GIRÃO

O deputado General Girão anunciou a retirada de sua pré-candidatura à prefeitura de Natal e confirmou o apoio ao deputado federal Paulinho Freire. Disse que o PL, PP, Podemos, PSDB e Republicanos, “evitarão que a esquerda amplie o poder em Natal”.

APOIO

No início deste mês, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, emitiu ofício que proíbe os parlamentares filiados à legenda de prestarem apoio a pré-candidatos de outros partidos nas eleições municipais deste ano, punindo os que descumprirem a ordem.

LIBERAÇÃO

O apoio do prefeito Álvaro Dias ao deputado Paulino Freire teve um efeito imediato. É que o senador David Alcolumbre conseguiu a liberação de mais de R$ 60 milhões, garantindo à prefeitura de Natal a conclusão de três grandes obras, entre as quais o Hospital Municipal.

IERN

A governadora Fátima Bezerra inaugurou, ontem (20), a primeira das 12 unidades do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) que, no primeiro momento, oferecerá os cursos de Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Química.

ZOLPIDEM

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na 4ª feira (15.mai.2024), por unanimidade, um aumento do controle na prescrição do medicamento zolpidem, indicado para o tratamento de insônia. Agora, só poderá ser prescrito em receita azul.

SIMPÓSIO

A UniCatólica iniciou, ontem, o Simpósio Bíblico “Bíblia, alma da Teologia e coração da Pastoral”, com palestra do Dr. Pascal Peuzé abordando o tema: Diálogo entre judaísmo e cristianismo”, mediado pela Dra. Aíla Pinheiro.

DESISTÊNCIA

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PSD) não vai recorrer da ação na justiça Eleitoral em que pediu a cassação do senador Rogério Marinho (PL), por abuso de poder econômico. Rogério foi eleito senador pelo PL nas últimas eleições, em 2022.

TETO

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski sugeriu em encontro com especialistas do setor que a Constituição indique um “piso” de recursos a serem empregados em segurança, nos moldes do que acontece hoje com saúde (15%) e educação (18%).