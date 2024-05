SOLAVANCOS

O prefeito Allyson Bezerra enfrenta dificuldades que não esperava pudessem acontecer, no final seu governo. A aprovação de sua administração mostrada nas pesquisas de opinião pública e a larga margem da preferência do eleitor pelo seu nome na disputa pela prefeitura, inibiam os adversários que, por muito tempo, permaneceram silenciosos.

HISTÓRIA

Em reportagem na Tribuna do Norte, edição de hoje, o articulista político história com detalhes os principais problemas políticos que incomodam o prefeito de Mossoró, começando pelo seu rompimento com o vice-prefeito João Fernandes de Melo Neto, o Fernandinho das padarias, ocorrido no primeiro ano de gestão. Fernandinho era filiado ao PSD e ingressou no MDB.

BRENO

No primeiro ano de governo, o prefeito discordou de seu braço direito, o ex-prefeito de Olho d`Água dos Borges, que era secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, criando uma pasta extraordinária para que permanecesse no governo, o que não foi bem aceito por Breno, hoje somando nas forças de oposição a Allyson.

TIÃO

Além de Breno Queiroga, Allyson perdeu aliados políticos sem mandatos, como o empresário Tião Couto, que já disputou a prefeitura de Mossoró e o Governo do Estado, e o ex-vereador Genivan Vale (PL), que atendeu ao apelo do presidente estadual do partido, senador Rogério Marinho e lançou-se pré-candidato a prefeito de Mossoró. Rogério também foi aliado de Allyson.

VEREADORES

Depois do vice-prefeito, a situação que chegou a somar 19 de uma bancada de 23 vereadores, Tony Fernandes (Avante) e Paulo Igo (MDB) e, por último, o próprio presidente da Câmara Municipal, vereador Lawrence Amorim (PSDB) romperam com o prefeito com Lawrence anunciando sua pré-candidatura a prefeito de Mossoró, concorrendo com o atual prefeito.

DENÚNCIAS

Esses rompimentos abriram espaço para que fossem divulgadas denúncias de corrupção no município que vão desde o crime de falsidade ideológica envolvendo dois ex-secretários, Thiago Bento e Kadson Eduardo de Freitas e contratos superfaturados com empresas para fornecimento de material de consumo à prefeitura de Mossoró.

CIDADE JUNINA

Auxiliares do prefeito de Mossoró apostam no sucesso da festa popular Mossoró Cidade Junina para manter o nome de Allyson em evidência positiva, superando todo o noticiário negativo que tomou conta da mídia. Logo após a festa, será o período das convenções e a eleição que definirá se Allyson será reeleito ou um novo prefeito ocupará o Palácio da Resistência.

ESTRADAS

Foram iniciadas na manhã de ontem, sábado (18), as obras de recuperação da rodovia RN-117, que liga os municípios de Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado. De acordo com a governadora Fátima Bezerra o, o programa irá contemplar quase 800 quilômetros num investimento de R$ 428 milhões, do Plano de Promoção do Equilíbrio (PEF).

PRAZOS

O prazo, que era para iniciar em junho está sendo antecipado e, de acordo a diretora de Obras e Operações no Departamento de Estradas de Rodagem do RN, Natécia Nunes, no início da próxima semana terá início a obra do trecho do entroncamento da BR 304, saída de Mossoró /Baraúna.

CHUVAS

Todos os municípios do Rio Grande do Norte estão em alerta para acumulado de chuvas. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alertando que todas as cidades potiguares podem ser atingidas por chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.