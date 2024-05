SUCESSÃO

O rompimento do presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim com o prefeito Allyson Bezerra foi o último movimento político diretamente ligado com a sucessão em 2024. Foi mais um aliado de primeira hora que se afastou.

CANDIDATURAS

Outros nomes já haviam anunciado a decisão de concorrer ao mesmo cargo, deixando de apoiar a candidatura de Allyson Bezerra à reeleição. O ex-vereador Genivan Vale, por exemplo, oficializou sua candidatura com o apoio do senador Rogério Marinho.

TRANQUILIDADE

Antes, correligionários do prefeito tomaram o rumo da oposição, sem estapafúrdio, como o ex-secretário Breno Queiroga que muitos pensavam ser o auxiliar preferido de Allyson. Contudo, Allyson não parece preocupado com essas barroadas e catabilhos políticos

DEMISSÃO

Jean Paul Prates foi demitido na noite de ontem da presidência da Petrobras. A engenheira civil Magda Chambriard assume temporariamente a presidência da empresa, havendo sido indicada pelo chefe da Casa Civil Rui Costa.

JUSTIFICATIVA

O presidente Lula comunicou a Prates a sua decisão na presença dos ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Rui Costa, da Casa Civil. O argumento usado é o de que Prates não estava entregando resultados da Petrobras na velocidade desejada pelo governo.

PREJUÍZO

Jean Paul Prates é o único representante do Rio Grande do Norte no Governo Federal. Seu afastamento resultará em prejuízos diversos para o Estado, tanto no aspecto político como no administrativo, pelos benefícios que direcionava para o RN.

MANDATO

Jean Paul havia sido preterido pela governadora Fátima Bezerra que vetou sua candidatura à reeleição para o Senado, preferindo apoiar o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Agora, perda também a possibilidade de viabilizar seu nome como possível candidato a governador nas eleições de 2026.

DENÚNCIA

Membros da bancada do PSOL na Câmara pediram à Procuradoria-Geral da República que denuncie ao Supremo Tribunal Federal sete deputados que teriam espalhado fake news sobre os resgates no Rio Grande do Sul. Entre os parlamentares denunciados, está General Girão, do PL do Rio Grande do Norte.

GIRÃO

O deputado Girão divulgou vídeo fora do contexto: a ministra Simone Tebet também disse que não é o momento de mandar dinheiro para socorrer as vítimas, porque as prefeituras não o demandaram e que não há urgência em enviar recursos”.

VIDAS

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, criticou a disseminação de fake news e a tentativa de politização da tragédia climática no Rio Grande do Sul. E ressaltou que “é momento de colocar de lado a polarização política e que o clima de ódio não tem feito bem ao país”.