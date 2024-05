NOTAS DA REDAÇÃO

FALECIMENTO

A coluna registra com pesar o falecimento de Leonardo Arruda, aos 76 anos. Ex-deputado estadual e ex-presidente do ABC, enfrentava um luta contra o câncer e apresenta sua solidariedade aos seus familiares.

TCE

No próximo dia 25, uma sexta-feira, o conselheiro Tarcísio Costa, do Tribunal de Contas do Estado, estará completando 75 anos, sendo aposentado compulsoriamente do cargo. A vaga será preenchida pela Assembleia Legislativa para um emprego vitalício de R$ 35.462,22.

CONFORTO

Para o deputado Ezequiel Ferreira, o lançamento da candidatura de Lawrence Amorim a prefeito de Mossoró vai tirar o prefeito Allyson Bezerra da zona de conforto divulgada em pesquisas de opinião pública. Zona de conforto em política “muitas vezes não existe. É sempre perigoso”.

FAVORECIMENTO

Quanto mais candidatos surgirem na disputa pela prefeitura será melhor para o prefeito Allyson. É que, em Mossoró, com 183 mil eleitores, não haverá disputa em segundo turno, beneficiando o prefeito que vem aparece nas pesquisas com mais de 60% das intenções de votos.

CANABIS

O grupo Norte Americano, The FKT BRANDS, informou ao Governo do Estado o seu interesse em investir R$ 60 milhões na implantação de uma fábrica de CBD no Rio Grande do Norte, sob a forma de solução oral contendo 100mg/ml de canabiol e 0,2% de tetrahidrocanabinol.

PISO

Em uma luta política o vale tudo sempre está presente. Em Natal, adversários do ex-prefeito Carlos Eduardo lembram que desde sua primeira administração que a remuneração do funcionalismo público vem sendo prejudicada. Nenhum dos candidatos atuais tem abordado o tema.

DPVAT

A senadora Zenaide Maia (PSD) votou favoravelmente pela volta do DPVAT e os senadores Rogério Marinho (PL) e Styvenson (Podemos) foram contra a volta desse imposto. Na Câmara votaram a favor Robinson Faria (PL), Fernando Mineiro (PT) e Natália Bonavides (PT).

ESTRADAS

A governadora Fátima Bezerra está preocupada em avançar no programa de recuperação de estradas. Assinou nova ordem de serviço para restauração de mais um lote de rodovias estaduais, totalizando 301,5 quilômetros nas regiões Seridó e Central.

DUPLICAÇÃO

O ex-secretário Vagner Araújo chama atenção para o fato de que, entre os estados vizinhos, o Rio Grande do Norte é o único que não possui uma estrada duplicada ligando sua capital ao interior.

EXEMPLOS

Paraíba, Pernambuco e Ceará têm rodovias ampliadas facilitando o tráfego entre as capitais e as principais cidades interioranas – Campina Grande, Caruaru e Aracati, respectivamente. Enquanto isso, nosso estado sofre com transtornos e acidentes na BR 304 entre Natal e Mossoró, meio do caminho para Fortaleza.