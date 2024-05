ROMPIMENTO

Notícias sobre a crise envolvendo o vereador Lawrence Amorim, presidente da Câmara Municipal e o prefeito Allyson Bezerra tem sido o tema principal do noticiário político local. Os bombeiros não estão conseguindo diminuir as chamas.

DUODÉCIMO

Tudo fica mais difícil quando a solução passa por questões financeiras. A decisão do prefeito Allyson em cobrar a dívida que o Legislativo tem com a Prefeitura atinge os vereadores, com diminuição da verba de gabinete e demissão de funcionários.

TOTAL

Segundo nota divulgada pela Prefeitura, a Câmara deve à Prefeitura o valor de R$ 11.321.059,17 (onze milhões, trezentos e vinte e um mil, cinquenta e nove reais e dezessete centavos) e não houve entendimento para o parcelamento da dívida.

POLÍTICA

Mas, existe também um componente político. Durante todo o tempo, Lawrence imaginou ser o candidato preferido de Allyson para disputar a sucessão municipal na condição de candidato a vice-prefeito, o que terminou não acontecendo.

LANÇAMENTO

Coube ao presidente da Assembleia Legislativa e presidente estadual do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, anunciar o lançamento oficial da candidatura do vereador Lawrence Amorim a prefeito de Mossoró.

GOVERNADOR

A oficialização da candidatura de Lawrence a prefeito de Mossoró contou com a participação do presidente nacional do partido, senador Marconi Perillo que, pegou a embalagem e apresentou Ezequiel como candidato a governador em 2026.

VICE

O projeto do prefeito Allyson passa pela reeleição em direção a uma candidatura a governador do estado em 2026. Depois, teria que renunciar ao cargo de prefeito para concorrer ao de governador e, por isso mesmo, quer um vice-prefeito de sua total confiança.

PESQUISAS

Para analisar as chances de disputa da prefeitura de Mossoró, o presidente estadual do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira encomendou pesquisa eleitoral sobre a sucessão municipal, a partir de agora com a inclusão do nome de Lawrence entre os candidatos.

NUNES

O ministro Nunes Marques, votou nesta sexta-feira 10 para que o Supremo Tribunal Federal negue um pedido de salvo-conduto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para que este não seja preso sob acusação de golpe de Estado.

JUSTIFICATIVA

A avaliação do relator é a de que a jurisprudência do STF é a de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte máxima — no caso a decisão do ministro Alexandre de Moraes que colocou o ex-presidente na mira da investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado.