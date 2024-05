PSB

A presidente do diretório estadual do PSB no Rio Grande do Norte, Larissa Rosado, esteve em Natal, onde conversou com a candidata Natália Bonavides, que disputará a prefeitura da capital. Larissa oficializou o apoio do partido à candidata do PT.

ELEIÇÃO

Em Mossoró, a campanha municipal tem demorado a deslanchar. É possível que o favoritismo do prefeito Allyson Bezerra, candidato à reeleição, seja o motivo principal para esse marasmo político. Entretanto, algumas pedras já foram movidas.

PL

O senador Rogério Marinho havia anunciado que pleitearia a indicação do candidato a vice-prefeito na chapa de Allyson, mas não iria insistir na posição, caso o prefeito não aceitasse sua colocação. Foi o que aconteceu e o PL decidiu pelo lançamento de Genivan Vale ao cargo.

OPOSIÇÃO

As oposições teriam duas candidaturas naturais nas eleições deste ano. A ex-prefeita Rosalba Ciarlini, que foi derrotada por Alysson no último pleito e a deputada Isolda Dantas, do PT, considerada melhor nome da legenda para essa disputa.

TIMING

Rosalba demorou a decidir sobre sua candidatura, perdendo a oportunidade de liderar a oposição ao atual prefeito. Repetiu Tião da Prestes quando foi por ela derrotado e também não se interessou em liderar a oposição ao seu governo.

ISOLDA

Lançada pela governadora Fátima Bezerra como a candidata a prefeita pelo partido dos trabalhadores, a deputada Isolda Dantas nunca simpatizou com a ideia. O PT terminou em situação vexatória; tem o presidente da República e a governadora, mas poderá não ter candidato a prefeito em Mossoró.

APROVAÇÃO

Enquanto a oposição não consegue bons resultados nas pesquisas até aqui realizadas, a gestão do prefeito Allyson Bezerra tem sua gestão aprovada por mais de 84% dos entrevistados, o que mostra a satisfação da população com o seu trabalho.

BOLSA

A governadora Fátima Bezerra lançou o programa Bolsa-Atleta Potiguar, que vai oferecer bolsas mensais que variam de R$ 440 a R$ 1.430 para auxiliar atletas e paratletas do Rio Grande do Norte. De início, o Bolsa-Atleta Potiguar vai apoiar 100 esportistas, com dotação orçamentária R$ 731 mil.

ALZIRA

Em boa hora, o Governo do RN preserva e resgata a memória de Alzira Soriano, uma das grandes pioneiras do feminismo no mundo, sendo eleita prefeita de Lages, em 1928. Foi a primeira mulher prefeita na história do Brasil. A Governadora Fátima assinou a ordem de serviço para a construção de estátua da homenageada.

IMPOSTO

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), descarta qualquer possibilidade de articular a votação do projeto que traz de volta o imposto sindical. “É um retrocesso. Reforma trabalhista e reforma previdenciária são intocáveis”. A declaração foi enviada ao blog pela assessoria do parlamentar.

CONSIGNADO

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que pretende acabar com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, em seu lugar, criar um empréstimo consignado ao trabalhador por meio do E-Social, com juros mais baixos.

PERSE

O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece um teto de R$ 15 bilhões para os incentivos fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado para socorrer o setor durante a pandemia de covid-19. O texto também prevê a redução dos tipos de serviços beneficiados, de 44 para 30. O PL segue para sanção presidencial.