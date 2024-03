MOSSORÓ

Amanha, 15 de março, Mossoró completa 172 anos de emancipação política. É uma data que sempre foi esquecida pelos prefeitos que sempre preferiram festejar o 30 de setembro, data da libertação dos escravos. O atual prefeito quer mudar essa situação.

SOLENIDADE

Na programação em alusão aos 172 anos de emancipação política de Mossoró o prefeito Allyson fará algumas solenidades, iniciando o dia com ato solene em frente ao Palácio da Resistência, sede da prefeitura, além do pronunciamento de autoridades e do próprio prefeito.

NATAL

O quadro político na capital do estado tem apresentado facetas inesperadas. A deputada federal Natália Bonavides, tida como ocupante natural no segundo turno, poderá ser surpreendida e não conseguir chegar à disputa final.

DIREITA

A polarização entre direita e esquerda, na sucessão municipal em Natal, poderá não ser o balizador da campanha, e Natália ser prejudicada pelo desgaste da governadora Fátima, situação que não será modificada até a eleição de outubro.

DIREITA

O ex-prefeito Carlos Eduardo, sem rótulo ideológico, é um dos possíveis ocupantes do segundo turno. A novidade é Paulinho Freire, que procura ocupar espaços na direita, mostrar crescimento nas pesquisas, sinalizando espaço no segundo turno.

SITUAÇÕES

O ex-prefeito Carlos Eduardo segue isolado, apostando arrogantemente em sua liderança individual. O União Brasil, de José Agripino, e o PL, de Rogério Marinho, se uniram e criaram perspectiva de levarem Paulinho Freire ao segundo turno.

ATUALIDADE

Conforme as últimas pesquisas, se a eleição fosse hoje, Natal iria confirmar o prefeito eleito em um segundo turno. O ex-prefeito Carlos Eduardo seria um dos ocupantes desse espaço enquanto Natália Bonavides e Paulinho Freire disputariam a segunda posição.

EXITOSA

Não deu para entender o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski em classificar a operação de recaptura dos presos do presídio federal em Mossoró como exitosa. 600 policiais, cães farejadores, drones e helicópteros e alguns milhões de reais seguem na operação.

AVICULTURA

A Granja Faria, maior produtor de ovos do Brasil, confirmou a aquisição da Granja Vitagema, em Macaíba por R$ 36 milhões. Anunciou o investimento de outros R$ 60 milhões para expansão dos atuais 400 mil para um milhão de aves.

DOMICÍLIO

A possível cassação do mandato do senador Sérgio Moro, levou sua esposa Rosângela, deputada federal por São Paulo, a transferir o seu título para o Paraná. Havendo necessidade política está disposta a disputar o cargo que hoje está com o seu marido.