ROSALBA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini tem sido vista em caminhadas pelos bairros da cidade, quase sempre apontando o que considera erro do atual prefeito que, segundo ela, tem dinheiro, mas não aplica na solução dos problemas da cidade.

CANDIDATURA

A atividade de Rosalba em contatos com a população leva a crer que a ex-prefeita analisa a possibilidade de retornar à politica municipal, disputando o cargo de prefeita ou reagrupando forças política para o apoio a um candidato de oposição.

DEFINIÇÃO

O partido dos trabalhadores quer uma definição da deputada Isolda Dantas sobre sua candidatura à prefeita de Mossoró. Quer saber se está disposta a enfrentar o prefeito Allyson ou, caso contrário, procurar outro nome para essa disputa.

REPUBLICANOS

Está com o advogado Aldo Fernandes a incumbência de reestruturar o partido Republicanos em Mossoró. Em 2017 Aldo foi secretário de Planejamento da prefeita Rosalba Ciarlini e, hoje, ocupa o posto de secretário adjunto, em Natal.

PREFEITOS

Nova revoada de prefeitos à Brasília, desta vez, convocados pelo presidente do Senado para discussão sobre a PEC da reforma tributária, na quinta-feira (28). No dia seguinte os senadores debaterão o assunto com os governadores de estado.

FRAUDES

De acordo com a Polícia Civil, o Rio Grande do Norte tem sido polo de fraudes na emissão de exames para CNH. O esquema foi desbaratado na última sexta-feira, com o cumprimento de 13 mandatos de busca e apreensão entre servidores.

ABORTO

Antes de encerrar seu mandato como ministra do STF, Rosa Webb adiantou seu voto favorável à descriminalização do aborto até as 12 semanas de gestação, voltando a atiçar o debate sobre o assunto.

PRISÃO

Atualmente, o artigo 124 do Código Penal prevê pena de prisão, de 1 a 3 anos, para quem “provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque”. e o artigo 126 pune quem “provocar aborto com o consentimento da gestante” com um a quatro anos de prisão.

CALOR

A onda de calor vem assustando cidades em todos os continentes. No Brasil, neste domingo, as maiores temperaturas serão registradas em Cuiabá, 42º, Rio de Janeiro 38º, Palmas, 39º, Campo Grande 39ª e Teresina, com máxima de 38º.

CLIMA

Ambientalistas reconhecem que Lula chega “confortável” a eventos internacionais como a ONU, depois de apresentar resultados efetivos como a queda de quase 50% dos alertas de desmatamento na Amazônia e promover a primeira Cúpula da Amazônia, em Belém.

RESSALVA

o Greenpeace saudou a posição brasileira, mas destacou que “para se firmar nesse lugar, precisa abandonar a ideia de abrir novas áreas para exploração de petróleo e lidar com o desmatamento em alta em outros biomas além da Amazônia, como o Cerrado.” ties”.

SUÉCIA

Em Estocolmo, cinco mil pessoas irão às ruas marchando por justiça climática. Eles exigem medidas concretas para frear as emissões de gases causadores do efeito estufa e combater o aquecimento global. O Brasil precisa ser mais atuante nessa área.

ÍNDIA

Sem data para entrar em vigor, a Câmara Baixa do Parlamento indiano aprovou projeto de lei que reserva um terço das cadeiras de deputados às mulheres. O texto suscita debates há mais de 20 anos no país, em uma sociedade dominada pelo patriarcado.