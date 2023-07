NOTAS DA REDAÇÃO

PONTO POSITIVO

O prefeito Allyson Bezerra acertou em cheio em patrocinar o evento gospel Mossoró, Sal & Luz. Realizado em parceria com igrejas evangélicas da cidade. contou com a participação de expoentes da musicalidade gospel nacional.

FESTAS

Depois do Mossoró Cidade Junina, em junho e do Auto da Liberdade, em setembro, a Prefeitura de Mossoró investe em um novo evento festivo, capaz de manter seu nome em destaque. O Mossoró Sal & Luz, em sua segunda edição, mostrou a potencialidade de que está revestido.

PARTICIPAÇÃO

Com os evangélicos, o prefeito Allyson consegue participar ativamente de seus eventos, o que não conseguiria com a Igreja Católica, durante a realização das festividades da padroeira, Santa Luzia, no mês de dezembro.

BOLSONARO

O prefeito de Mossoró é consciente que a ligação ao ex-presidente Bolsonaro e sua recente filiação ao União Brasil, não serão suficientes para derrotar a candidata da governador Fátima, que é a deputada estadual Isolda Dantas.

EXPANSÃO

Outro aspecto que deve ser registrado é o crescimento do número de templos evangélicos que passou de 54.000 para mais de 100.000. No ano de 2019, foram abertos e média dezessete locais de culto por dia.

ESTATÍSTICA

O prefeito Allyson sabe que, na projeção da Global Religion, em 2032, os evangélicos serão mais numerosos que os católicos no Brasil. Hoje, 30 % dos jovens brasileiros até 30 anos são evangélicos, superando os 26% de católicos.

MEIO AMBIENTE

A Prefeitura Municipal de Mossoró inscrição para o programa “Meio Ambiente nas Escolas”, que visa cadastrar escolas públicas municipais e estaduais locais para receberem ações do Programa Embaixadores. As inscrições seguem até 30 de julho.

CANDIDATO

Nos últimos dias, o vice-governador Walter Alves tem visitado municípios do estado, com pose de candidato a governador em 2026, quando deverá estar no exercício do cargo de governador. Somente a permanência de Fátima no governo impedirá que isso venha a acontecer.

BURACOS

O péssimo estado das estradas estaduais tem sido fator de desgaste permanente da governadora Fátima Bezerra. Para resolver o problema, além do financiamento de R$1 bi e 200 do BNB, tem mais R$ 600 milhões do programa Governo Cidadão,

PRESIDENTE

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, esteve ontem em Natal para a abertura de nova edição do mutirão carcerário, com duração de 30 dias. Nesse período, em todo país, serão revisados mais de 100 mil processos criminais para verificar a situação de detentos.