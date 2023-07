IMORTAL

O prefeito de Natal, Álvaro Dias tomou posse na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, na última sex-feira 21, passando a ser o mais novo imortal do RN. Injustificável a crítica da alguns setores da mídia, como se um político não pudesse ser escritor. Rui Barbosa, senador por quatro mandatos, foi fundador da Academia Brasileira de Letras.

BIBLIOTECAS

O Governo do Estado lançou a edição 2023 do Programa RN Literário, que destinará recursos às escolas da rede estadual de educação para aquisição de acervo literário e pedagógico durante as feiras de livros. Os recursos serão repassados diretamente para o Caixa Escolar das unidades de ensino.

MARINHO

O presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira nomeou o novo diretor da Escola da Assembleia: o ex-deputado federal José Bezerra Marinho, que também foi secretário do Governo RN (1979), Chefe do Gabinete Civil, RN (1979-1980), secretário da Indústria e do Comércio, RN (1980-1981) e secretário da Indústria e do Comércio do RN (1987-1988).

GUEDES

Morando em seu apartamento no Leblon, o ex-ministro Paulo Guedes disse que tem um “senso de dever cumprido” e não quer mais saber de política. Afirma que o Brasil é uma grande nação e que os governos são passageiros. Todos os dias de manhã faz caminhada na praia e declara-se “revigorado.

HOSPITAL

Com a conclusão das obras do Hospital da Mulher o Governo do Estado se prepara para a contratação de pessoal, conforme entendimento com o Ministério Público junto ao TCE. O acordo se fez necessário para garantir os funcionários, mesmo que o Estado esteja acima dos limites da lei de Responsabilidade Fiscal.

CONCURSOS

Segundo a ministra da Gestão, Esther Dweck, desde o início do ano, já foram autorizadas ou abertas mais de 23 mil vagas para cargos públicos. E anunciou que vai abrir 3.026 vagas no quadro efetivo de servidores, com salários que podem variar de R$ 6 mil a R$ 21 mil.

PORTE DE ARMA

Informações da CNN revelam que a Polícia Federal negou pedido de renovação de porte de arma de fogo para o vereador Carlos Bolsonaro. O filho do ex-presidente da República justificou a necessidade do porte por ter um cargo na Assembleia Legislativa do RJ e por ser filho de Jair Bolsonaro.

CANDIDATURA

Investigado pela Polícia Federal por possível incitamento a atos antidemocráticos o deputado federal General Girão (PL) confirma sua pré-candidatura a prefeito de Natal. Girão, no segundo mandato como parlamentar, foi o segundo deputado federal mais votado de Natal em 2022, com 30.226 votos.

EMENDAS

Levantamento de O Globo mostra que o governo Lula priorizou a liberação de emendas a órgãos comandados pelo Centrão nos primeiros sete meses do ano, enquanto organismos vinculados a educação, cultura e meio ambiente ficaram no fim da fila de preferência de parlamentares.

ÉTICA DE RESULTADO

Setores do Governo Lula classificam com ética de resultado a entrada do Centrão no governo. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, à medida em que uma força política está sentada na Esplanada, aumenta o comprometimento dela com os resultados do governo. Isso se faz necessário porque, hoje, o Congresso está muito forte.