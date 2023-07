NOTAS DA REDAÇÃO

ANIVERSÁRIO

A ex-deputada Larissa Rosado comemora, hoje, com familiares e amigos mais um aniversário natalício. Entre as homenagens, encontro de confraternização promovido por simpatizantes da cidade de Mossoró.

FILIAÇÃO

E, por falar em Larissa, é no mínimo hilária a especulação de que estaria conversando com o PcdoB em ermos de filiação partidária. No dia seguinte, os próprios autores da notícia a classificam como “balão de ensaio”. Ao que parece, foi simplesmente falta de notícia.

OITICICA

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) repassou nesta terça-feira (18) mais de R$ 16 milhões para dar continuidade às obras da Barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte. Quando concluída, a Barragem beneficiará 800 mil pessoas de 43 municípios.

PDT

A ex-deputada estadual Marcia mia será a nova presidente do PDT no RN, em substituição a Carlos Eduardo Alves que se filiou ao PSD. Márcia é filha da ex-governadora Wilma de Faria que ocupou o mesmo cargo quando se elegeu pela primeira vez prefeita de Natal.

JEAN PAUL

Comenta-se que a entrega do diretório estadual do PDT à ex-deputada Márcia Maia foi um trabalho do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que mantém relações estreitas de amizade com a direção nacional do partido. Jean Paul poderá disputar cargo majoritário estadual nas próximas eleições.

VEREADORES

O deputado Ezequiel Ferreira procura fortalecer o PSDB estadual com a adesão de vereadores à legenda. Em Natal, o partido foi entregue ao vereador Herbeth Senna, vereador mais votado na capital nas últimas eleições e, em Mossoró, ao presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim.

CANDIDATURA

O deputado Ezequiel Ferreira estrutura base eleitoral para disputar uma cadeira ao Senado nas eleições de 2026, quando serão renovadas as cadeiras ocupadas pelos senadores Styvenson Valentim e Zenaide Maia. Em Mossoró, o prefeito Allyson adiantou seu apoio à reeleição da senadora Zenaide, faltando anunciar o seu segundo voto para o Senado.

PESQUISA

Nova pesquisa realizada em Natal pelo Instituto Exatus/AgoraRN mostra que o ex-prefeito Carlos Eduardo continua liderando a preferência do eleitor, com 26,1%, vindo em segundo lugar o candidato que for apoiado pelo atual prefeito Álvaro Dias, com 18,54%.

PRISÃO

O presidente Lula assinou projeto de lei que estabelece de 20 a 40 anos de prisão para crimes que atentem contra a vida do presidente e do vice-presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Procurador-Geral da República.

PROTESTO

Acordo fechado entre a Federação dos Municípios e o Governo do Estado não foi aceito pelos prefeitos que mantiveram o protesto para a próxima terça-feira, 25, em frente à Governadoria. O protesto foi adiado pro 24 horas por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino.

MORO

No Paraná, o PT e o PL, partido de Bolsonaro, estão unidos pela cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Acreditando na cassação de Moro pelo TRE do Paraná já trabalham os nomes do substituo. Moro falou com Bolsonaro para que a sigla retirasse a ação, mas o ex-presidente optou por não atendê-lo.