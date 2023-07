HENRIQUE

Em entrevista concedida à 96 FM de Natal o ex-deputado federal Henrique Alves declarou que não pretende mais ser candidato a nenhum cargo eletivo nem assumir qualquer função política. “Eu já cumpri a minha missão, já encerrei a carreira, não sou mais candidato”.

TABAJARA

Agora é oficial. O ministro dos Transportes, Renan Filho anunciou que virá o Rio Grande do Norte no próximo dia 11 de agosto, quando fará o anúncio de uma série de investimentos, inclusive a assinatura da ordem de serviço para a elaboração do projeto executivo da duplicação da BR-304.

SANTA

O apoio ao projeto de construção do santuário de Santa Luzia passou a ser lugar comum a todos os políticos da cidade e os que aqui procuram votos para seus projetos futuros. Depois da tentativa malograda do ex-prefeito Francisco José, hoje, a Diocese de Mossoró é procurada por quem deseja se comprometer com essa construção.

LARISSA

No momento, as ex-deputadas Sandra e Larissa Rosado não estão conversando política com ninguém. Depois do susto com a cirurgia de urgência a que foi submetido o ex-deputado Laíre Rosado, com a colocação de quatro pontes no coração, estão inteiramente dedicadas à recuperação do seu estado de saúde.

FESTA

O sucesso do Mossoró Cidade Junina 2023 pode ser confirmado pelos números apresentados pela Feocomércio RN, mostrando que a festa movimentou R$ 291,8 milhões, apresentando um crescimento de 103,5% em ralação à movimentação registrada em 2022, contabilizando um público total de 1,2 milhão de pessoas.

FACULTATIVO

O Governo do Rio Grande do Norte decretou ponto facultativo nos órgãos públicas estaduais nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de 2023, que acontecerá entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023. O Brasil estreia na segunda-feira, às 8h, contra o Panamá.

PRIORIDADE

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, priorizou a recuperação de ruas na capital do estado e, desde julho de 2022, já investiu cerca de R$ 18 milhões na recuperação de mais de 400 vias nas quatro regiões da cidade, modificando a infraestrutura dos locais atendidos.

REFORMA

O secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Rosado Coelho confirmou que o Hospital Regional Tarcísio Maia passará por serviços de manutenção e melhorias que atingirão a urgência e emergência, centro cirúrgico, pediatria e nutrição. Esses serviços deverão ser acomodados, temporariamente, no Hospital da Mulher.

POPULAÇÃO

Segundo dados revelados pelo Censo Demográfico 2022, a população oficial de Mossoró ficou em 264.577 pessoas, o que representa um aumento de 1,83% em comparação com o Censo de 2010. No estado do Rio Grande do Norte, a população é de 3.302.406, o que representa um aumento de 4,24% quando comparado ao Censo anterior.

VIOLÊNCIA

Dados do Anuário divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que Mossoró está entre as 50 cidades com população acima de 100 mil habitantes mais violentas do Brasil no ano de 2022. Além de Mossoró, na 13ª posição, São Gonçalo do Amarante ficou na 40ª colocação.