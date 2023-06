VITÓRIA

Por meio de manobras legislativas, como a aprovação de emendas que não alteram a essência dos projetos, o prefeito Allyson derrotou o sindicado dos servidores e aprovou, com os votos dos 14 vereadores que apoiam sua administração. Sabe do desgaste a que será submetido, mas acredita na rápida recuperação e favoritismo na sua candidatura à reeleição.

REPETIÇÃO

Os prefeitos de Mossoró sempre contaram com apoio da maioria da Câmara Municipal e aprovam projetos de lei da maneira que bem entendem. Os vereadores estão sempre subservientes, em troca da indicação de familiares e amigos para cargos em comissão no Executivo Municipal. Isso pouco importa, pois a maioria costuma ser reeleita.

EMPRÉSTIMO

A Prefeitura de Mossoró assegurou R$ 200 milhões para investimento em obras de infraestrutura na cidade, em contrato com a Caixa Econômica Federal. Entre as obras a serem realizadas com os recursos estão pavimentação, construção de pontes, asfaltamento de ruas, adutoras, escolas e a construção do camelódromo, no centro da cidade.

CAMELÓDROMO

O prefeito Allyson aposta na construção do camelódromo, no Centro da Cidade, como instrumento de impulsionamento de sua popularidade entre os eleitores mossoroenses. As demais obras serão entregues em coincidência com o período eleitoral do próximo ano, quando pretende ser candidato à reeleição.

APLICAÇÃO

As muitas festas populares patrocinadas pela prefeitura, com o prefeito à frente de realizações como a Mossoró Cidade Junino, Cortejo da Liberdade e Auto da Liberdade, serão espetáculos mais grandiosos ainda com os cofres da prefeitura despejando recursos em todos os tipos de promoções.

DESÂNIMO

Com todo esse potencial eleitoral, as lideranças oposicionistas sentem-se desestimuladas para o lançamento de candidaturas competitivas. O prefeito tem se mostrado esperto em não confrontar diretamente com o presidente Lula nem com a governadora Fátima Bezerra. Oposição, sim, desafio, não.

MAÇONARIA

A Câmara Municipal de Mossoró irá homenagear os 150 anos de criação da Loja Maçônica 24 de Junho através de uma sessão solene, nesta quinta-feira (22), às 9h, no plenário do Legislativo. A solenidade é uma iniciativa do vereador Lawrence Amorim (Solidariedade) e foi aprovada por unanimidade na Casa Legislativa.

EVASÃO

Os deputados estaduais Neilton Diógenes e Terezinha Maia, a exemplo do deputado federal João Maia, não aceitarão continuar no PL com a posse do senador Rogério Marinho em sua presidência estadual. Explicam que o partido adotará linha radical em defesa do bolsonarismo e os dois não concordam com essa posição.

CANNABIS

Depois de a UFRN conquistar a liberação para cultivo controlado e processamento da planta cannabis para fins de pesquisa científica, a Vital, Associação de Promoção à Medicina a efetuar o cultivo da planta Cannabis e a produção do óleo terapêutico dela advindo, exclusivamente para fins medicinais.

RECONHECIMENTO

O presidente Lula, em poucos meses, conseguiu recolocar o Brasil na posição de destaque na relação internacional, com acontecia no período pré-bolsonarismo. Já foi recebido ou recebeu mandatários de nações de todos os continentes e, ontem, foi a vez de ser recebido em audiência pelo Papa Francisco.

CONGRESSO

O governo do presidente Lula ainda não pode afirmar que tem maioria o Congresso Nacional, com possibilidade de aprovar com facilidade projetos de lei do seu interesse. Entretanto, mesmo com os blocos parlamentares afirmando que não são da base aliada, estão aprovando as mensagens do Poder Executivo.

ZANIN

O exemplo mais recente aconteceu no final da tarde de ontem, com o Senado aprovando por 58 votos contra 18 e nenhuma abstenção, a aprovação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

JUROS

Apesar da queda da inflação o Banco Central (BC) não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros, que apostam em queda apenas a partir de agosto.