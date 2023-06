FORÇA

O prefeito Allyson Bezerra fez valer sua força junto aos vereadores que decidiram por aprovar os projetos de lei complementar 17 e 57, contestados pelos servidores públicos. Os representantes do povo preferiram não perder as vantagens que usufruem junto ao Poder Executivo.

ADESÃO

O vereador Francisco Carlos, que pertencia ao sistema rosalbista, aderiu ao prefeito Alysson Bezerra e votou pela aprovação desse polêmico projeto. Antes, perguntado como iria votar, respondeu curto e grosso, “com o prefeito”. E comprovou oficialmente sua nova posição política, ou seja, seguidor do prefeito Alysson.

GREVE

Decepcionados com seus representantes na Câmara Municipal, os servidores públicos municipais confirmam a greve geral a ser iniciada no dia…. O prefeito Allyson já adiantou que judicializar o processo e tem certeza de que o movimento paredista será considerado ilegal.

ANTECIPAÇÃO

Do Centro Administrativo vem a informação de que a governadora Fátima Bezerra não gostou da entrevista concedida pelo presidente da Petrobras, ex-senador Jean Paul Prates, admitindo a possibilidade de ser candidato a governado. Além da governadora não ter sido avisada antecipadamente, a abertura antecipada do processo sucessório atropela sua administração.

ROGÉRIO

O presidente do PL, Waldemar da Costa Neto entendeu que o deputado João Maia não teria a força necessária para organizar os bolsonaristas no Rio Grande do Norte. Esse foi um dos motivos pelo qual substituiu o deputado João Maia pelo senador Rogério Marinho. Na presidência do diretório regional.

NATAL

Um dos primeiros desafios será a disputa pela prefeitura de Natal. O deputado General Girão parece ser o nome mais forte para representar o bolsonarismo. Girão, que foi da turma negacionista, poderia representar e tentar manter vivo o bolsonarismo na capital. Resta saber se Girão teria condições de parar com discursos extremistas para tentar viabilizar seu nome.

CANDIDATURA

O partido dos trabalhadores, por sua vez, adiana que não abre mão de apresentar candidatura própria. Caso a deputada federal Natáliz Bonavides desista de disputar o cargo, será substituída pelo também deputado federeal, Fernando Mineiro. O partido acredita que Lula na Presidência da República e Fátima no Governo do Estado, tem motivos de sobra para acreditar na vitória.

PREFEITOS

Waldemar Costa Neto quer o fortalecimento da direita nacional, cabendo ao PL eleger mais de 1.600 prefeitos. Não faltarão recursos financeiros para esse projeto e o discurso está definido: defesa da família, da religião e da liberdade econômica, repetindo o discurso do ex-presidente Bolsonaro.

POSSE

A posse do senador Rogério Marinho está definida para o próximo dia 03 de julho com previsão de grande mobilização, com a presença de lideranças nacionais do partido. Quanto ao deputado federal João Maia, deverá apresentar pedido de desfiliação e procurar outra legenda para se filiar.

CERVEJARIA

Cervejaria da Resistência. Esse é o nome da cerveja que será produzida e comercializada pelo Movimento dos Sem Terra (MST). O lançamento será no próximo sábado, em Ponta Negra, Natal, onde ficará o centro de produção. Os companheiros comprovam que sabem fazer outras coisas, além da invasão de terras.