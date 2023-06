CRISE

Os funcionários públicos municipais estão exigindo do prefeito Allyson Bezerra a retirada dos PLCs 47 e 57 que, segundo eles, prejudica os servidores municipais em seus direitos funcionais. A corda está sendo esticada sem que nenhum dos lados mostre flexibilidade em relação ao problema.

ENGANO

Surfando nas ondas positivas até hoje mostradas nas pesquisas, o prefeito Allyson pode estar enganado ao pensar que sua habilidade política será suficiente para convencer que está com a razão e os servidores errados. O impasse é muito grave e o bom senso deveria prevalecer.

INTERMEDIÁRIO

O clima de tensão entre prefeito e servidores chegou a um ponto em que será necessário a intermediação de terceiros para conseguir um bom termo. A coluna ousa sugerir a participação da Igreja, que tem autoridade suficiente para dialogar com os dois lados.

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró está convocando mais de 400 concursados na secretaria da Saúde, para o preenchimento de vagas de auxiliar de laboratório, dentista, ortodontista, farmacêutico. Médicos, nutricionista, psicólogo, pedagogo e técnico de enfermagem, conforme publicação no site da PMM.

INVASÃO

A deputada estadual Isolda Dantas, do PT, decidiu assumir posição ideológica mais radical e, no final de semana, defendeu a invasão de terras produtivas pelo MST dizendo que “ninguém ocupa a terra porque quer. Ocupa porque precisa”

REINAUGURAÇÃO

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates esteve em Natal, onde reinaugurou o edifício sede da empresa no Rio grande do Norte e instalou o Hub de projetos de energia eólica, um centro de estudos e tecnologia de desenvolvimento dessa energia,

CANDIDATURA

Por conta dessa mobilização, o ex-senador Prates foi lembrado como possível candidato a governador nas eleições de 2026. Com a governadora Fátima Bezerra renunciando ao cargo para disputar o Senado, o vice-governador Walter Alves, estará no cargo no período eleitoral.

APOIO

O mais provável é que o PT não aceite apoiar Walter Alves como candidato à reeleição, daí a possibilidade da candidatura de Jean Paul ao governo do estado. O nome de Jean Paul seria bem aceito não somente pelo partido, como também por políticos de outras tendências.

QUALIFICAÇÃO

Jean Paulo, ex-senador e, atualmente, presidente da Petrobras, sente-se qualificado a ocupar qualquer cargo que venha a ser indicado “Eu quero servir ao estado. Agora, se vai ser como candidato ou continuar na Petrobras, eu não sei”.

JUROS

A reunião do colegiado do Copom começou hoje e termina nesta quarta-feira. A expectativa do mercado é que o Copom indicará, no comunicado da decisão de amanhã, que passa a reduzir a taxa básica a partir da reunião de agosto. A Selic está no patamar atual desde agosto do ano passado.