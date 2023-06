GREVE

Continua o desentendimento entre os servidores públicos municipais e o prefeito Allyson Bezerra. O motivo principal é o Projeto de Lei Complementar 17/2023 considerado positivo para o Executivo, mas que tem sido criticado pelos funcionários públicos municipais que o considera lesivo aos seus interesses.

CRÍTICA

O prefeito Allyson está em maré baixa. Até políticos que não militam em Mossoró tiram uma casquinha com o alcaide mossoroense. Segundo o deputado estadual Luiz Eduardo (Solidariedade), que é do mesmo partido, o prefeito de Mossoró “contraria o conceito de `política moderna’ que é defendida pela sigla.

APOIO

Em anos passados, eram comuns as greves de solidariedade a outros movimentos semelhantes. Agora, foi o Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação de Terceiro grau, seção da UFERSA que veio a público manifestar solidariedade aos servidores municipais de Mossoró. Ironicamente, Allyson já foi presidente desse sindicato.

MURO

Os bolsonaristas, no Rio Grande do Norte, consideram a substituição do deputado federal João Maia pelo senador Rogério Marinho ma presidência estadual como resultado da desconfiança em relação à posição de Maia que não tem se mostrado como um bolsonarista intransigente, “de raiz”, como se costuma afirmar.

ESVAZIAMENTO

Alguns proprietários de restaurantes estão reclamando do esvaziamento de seus estabelecimentos devido à realização da Mossoró Cidade Junina. Outros, mais espertos. transferiram parte de seus estabelecimentos para locais próximos aos festejos. De uma maneira ou de outra, o lucro obtido os beneficiará no futuro.

SENADO

Com o término dos mandatos dos senadores Styvenson Valentim e Zenaide Maia, em 2026, os pretendentes aos cargos começam a planejar suas candidaturas. A governadora Fátima Bezerra é tida como uma forte candidata a uma dessas duas vagas, não sendo ainda conhecido quem será o outro candidato aliado da situação.

SENADO II

Ano passado, o nome do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Dias, foi especulado para uma candidatura majoritária ao Senado ou ao governo do Estado, mas preferiu adiar esse projeto para as próximas eleições. Continua sendo apontado como possível candidato a esses cargos nas próximas eleições.

SENADO III

Na última quinta-feira, o prefeito Álvaro Dias reuniu os 16 vereadores da base aliada e, praticamente, revelou seu projeto para 2026 ao pedir à base aliada na Câmara Municipal para ser um dos dois votos para senador da República. Entretanto, para concretizar esse plano, precisa eleger um sucessor de confiança.

CARGOS

O presidente Lula reclamou dos ministros a demora na indicação dos nomes para os cargos federais nos cargos regionais. Essa lentidão depende de vários motivos e não somente da vontade do titular da pasta. Ontem, depois de 6 meses do governo Lula, Jalmir Simões da Costa foi nomeado para o cargo de Superintendente do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte.

CONVOCAÇÃO

Falando em cargos federais, o governo federal anunciou a autorização para preencher 4.436 vagas em 20 ministérios. Essas contratações deverão ter impacto de R$ 735 milhões por ano no Orçamento da União. Além dessas 4.436 vagas existem quatro concursos autorizados para repor 9.585 postos.