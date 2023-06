FM93

A fm93 de Mossoró completou, ontem, 35 anos de existência. Foi inaugurada em 13 de junho de 1988. Essa data é lembrada anualmente, pela resistência da cidade à invasão do grupo de Lampião em 1927, completando 96 anos. Esse ato heroico motivou o nome da emissora de Rádio Resistência de Mossoró.

LEMBRANÇA

Ao mesmo tempo em que parabeniza todos os que fazem a FM Resistência de Mossoró, a coluna lembra que o projeto para sua constituição foi um esforço do ex-deputado federal Vingt Rosado, empresário Diran Ramos do Amaral, há falecidos e do médico Laíre Rosado Filho.

TURISMO

O protesto não partiu de políticos. Afinal de contas, Mossoró está sem representantes na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Coube ao empresário publicitário Alexandre Macedo, de Natal, clamar por mais atenção do Governo do Estado em relação a maiores cuidados e respeito com a Costa Branca potiguar.

ESTRADA

Alexandre Macedo registrou que havia visitado trecho da Costa Branca, entre os municípios de Areia Branca e Porto do Mangue, ficando impressionado com a beleza do local. Infelizmente, o turismo oficial no RN parece não conhecer o local e, além da falta de divulgação, a estrada está praticamente intransitável, tantos são os buracos existentes.

TORTURA

A Folha de São Paulo publicou reportagem mostrando que presos do Rio Grande do Norte estariam sendo submetidos a sessões de tortura que resultam em fraturas nas mãos, segundo denúncia do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão que atua no monitoramento das condições dos internos em todo o País.

EDUCAÇÃO

Outra denúncia considerada grave vem do Ministério da Educação, apontando que crianças do RN concluem o 2º ano do ensino fundamental sem estarem alfabetizadas. A situação é nacional, pois das 27 unidades da federação, apenas Santa Catarina alcançou o nível mínimo de alfabetização estabelecido pelo governo no final de maio.

CÂMARA

Bolsonaristas procuram associar o episódio de invasão da Câmara Municipal de Mossoró aos atos golpistas praticados em 8 de janeiro deste ano, em Brasília, com a invasão do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. Tudo muito diferente, mas é preciso admitir que houve abusos por parte dos manifestantes.

NOTA

Em nota oficial, a Câmara Municipal divulgou nota afirmando que vai apurar possíveis excessos e adotar medidas cabíveis, destacando que o Poder Legislativo oferece, nas galerias do plenário, espaço para o público assistir às sessões e fazer manifestações, como afixação de faixas e cartazes, como sempre ocorreu ao longo dos anos.

HOMENAGEM

Padre Sátiro Cavalcante Cavalcanti, diretor emérito do Colégio Diocesano Santa Luzia e ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), foi homenageado e recebeu, ontem, a medalha “Prefeito Rodolfo Fernandes”, honraria máxima da cidade. A cerimônia aconteceu no adro da Capela de São Vicente de Paulo, no momento da exibição do “Chuva de Bala no País de Mossoró”.

COBRANÇA

O presidente da Cooperativa dos Plantadores de Cana do RN (Cooplacana-RN), Anderson Faheina, considera que a eventual cobrança pela água bruta por parte do Governo do Rio Grande do Norte terá impactos significativos na cadeia produtiva de cana-de-açúcar. E chama a atenção para os impactos diretos alta de preços de itens da cesta básica.