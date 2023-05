SALÁRIOS

Executivo em segundo mandato é mais cobrado. O cidadão entende que o titular já possui as condições para melhor administrar. A governadora Fátima Bezerra passou algum tempo mostrando o esforço feito para o pagamento de quatro meses de atraso do funcionalismo deixado pelo antecessor, como uma vitória de sua administração. Entretanto, sabe que terá que mostrar outras ações importante para agradar aos eleitores.

PAGAMENTO

Com os salários em dia, é preciso fazer tudo que for possível para que ele não atrase e, se possível, até mesmo pagar antes do prazo legal. Dentro dessa lógica, o Governo do Estado conclui, nesta quarta-feira, o pagamento salarial de maio para ativos, inativos e pensionistas e 70% para quem recebe acima de R$ 4 mil e o salário integral dos trabalhadores da Educação.

PROCESSOS

Estão em tramitação 10 processos licitatórios que contemplam importantes obras para a Saúde do RN, entre eles previsão de reformas, melhorias, reestruturação e ampliação de setores do Hospital Regional Tarcísio Maia e o Laboratório Regional de Mossoró (Larem). Outras unidades, em outros municípios também serão atendidos.

ENFERMAGEM

Prefeitos de várias cidades brasileiras defendem o aumento de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento do piso da enfermagem. A expectativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) é que esse incremento resulte em uma arrecadação dos R$ 10,5 bilhões necessários para garantir o pagamento do piso da categoria de forma permanente.

EDUCAÇÃO

Diferentemente do governo anterior, o presidente Lula prioriza áreas como Educação, Justiça e Direitos humanos. Ontem, o Diário Oficial da União publicou portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento abriu crédito suplementar no valor de R$ 1,5 bilhão em favor dos Ministérios da Educação, da Justiça; das Comunicações; da Cultura; e dos Direitos Humanos e Cidadania; e de operações oficiais de crédito.

VOTAÇÃO

Da bancada federal do Rio Grande do Norte, os deputados General Girão, Sargento Gonçalves, João Maia e Robinson Faria, do PL, e Paulinho Freire e Benes Leocádio, do União Brasil, votaram a favor do marco temporal de terras indígenas. Mais do que uma posição contra o presidente Lula, o viés ideológico falou mais alto.

BOLSA FAMÍLIA

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, a Medida Provisória que recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. Com a aprovação, fica garantido o pagamento de R$ 600 para as famílias beneficiadas, adicional de R$ 150 por criança de zero a seis anos de idade e bônus de R$ 50 gestantes, crianças entre 7 e 12 anos e adolescentes com mais de 12 anos.

CASSAÇÃO

O ex-presidente Bolsonaro está preocupado com a possibilidade de ser tornado inelegível pelo TSE. O senador Moro, mesmo sem perder o mandato, tem suas preocupações em relação à Justiça Eleitoral. Agora é a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) quem admite estar preocupada com a possibilidade de ter seu mandato cassado e ser tornada inelegível.

MORO

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, voltou a defender a denúncia apresentada contra o senador Sergio Moro (União-PR) pelo crime de calúnia. O caso envolve um vídeo divulgado no mês passado nas redes sociais em que Moro aparece em uma conversa com pessoas não identificadas, onde agride o ministro Gilmar Mendes: “Não, isso é fiança, instituto…para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

DIÁLOGO

Está marcado para hoje um contato telefônico entre o presidente Lula da Silva e o Papa Francisco. O assunto principal será a possibilidade de negociação sobre o processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Na crise envolvendo os EUA e URSS, em 1962, o Papa João XXIII teve papel importante na superação da crise que poderia gerar nova guerra mundial.