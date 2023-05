PDT

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, pediu desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em sua carta de desfiliação, declarou “aos amigos do PDT, deixo meu abraço fraterno e a certeza de que estaremos caminhando sempre pela construção de um Brasil mais fraterno, solidário e democrático”

DERROTAS

Com boa aceitação entre os eleitores da capital, Carlos Eduardo procura um partido mais popular para atrair outras lideranças e disputar a prefeitura de Natal pela quarta vez. Nas últimas eleições que disputou, Governo do Estado em 2018 e Senado em 2022, foi derrotado por Fátima Bezerra e Rogério Marinho, respectivamente.

ARTICULAÇÃO

O presidente Lula afirmou que não mudará o comando da articulação política de seu governo, hoje a cargo do ministro, Alexandre Padilha. Disse que Padilha será mantido, mesmo com as recentes derrotas do governo no Congresso. “O Padilha é o que o país tem de melhor na articulação política”, disse.

AJUDA

Lula considera insuficiente o valor de R$ 500 milhões prometido pelos britânicos para o Fundo Amazônia. E cobra dos países ricos o aporte prometido de US$ 100 bilhões aos países pobres para proteger suas florestas e combater a mudança do clima. E vai cobrar isso às Nações Unidas.

NOMEAÇÃO

Na frente ampla partidária que elegeu Lula presidente, tudo é válido. Getúlio Batista, presidente estadual do PTB, embora tenha mantido posição ostensiva em relação ao candidato Lula da Silva, foi nomeado Superintendente estadual do DNIT/RN, por indicação do vice-governador Walter Alves.

LIBERAL

O senador Rogério Marinho está batendo de frente com o deputado federal João Maia pela presidência do PL no Rio Grande do Norte. Ao que parece, o todo poderoso Waldemar Costa Neto havia tomado o partido de Rogério, mas está encontrando dificuldades em afasta João Maia.

SOUZA

O ex-deputado Souza Neto, que já foi duas vezes vice-prefeito, e duas prefeito de Areia Branca, trocou de partido. Deixou o PSB do ex-deputado Rafael Mota e assinou a ficha do União Brasil de José Agripino. Souza pretende disputar novamente o mandato de prefeito, contra o candidato da prefeita atual, Iraneide Rebouças.

MULTA

O TCE-RN determinou ao vereador Alexandre Pereira de Araújo Montenegro, ex-presidente da Câmara Municipal de Pendências, o pagamento de multas que somam R$ 11.589,27, por não haver publicado informações no Portal da Transparência no ano de 2019, período em que era presidente da Casa.

