ROSALBA

Rosalba Ciarlini roubou a cena política ao participar da reunião comemorativa do PCdoB em comemoração aos 101 anos de fundação, em Mossoró. Há quem admita que a ex-prefeita poderá se filiar ao PT e ser candidata a prefeita com o apoio da governadora Fátima Bezerra.

VERSATILIDADE

Em eleições anteriores, a ex-prefeita de Mossoró não titubeou em trocar de partido ou outro bloco político, sempre tirando vantagem pessoal das posições assumidas. Rosalba sabe que o PT não apoiará candidato de outro partido, então, a ideia pode estar sendo plasmada.

CADASTRAMENTO

A Prefeitura de Mossoró inicia na próxima segunda-feira (8) o cadastramento de vendedores interessados na comercialização nos polos do Mossoró Cidade Junina 2023. O procedimento é voltado para comerciantes que utilizem quiosques, barracas, trailers, food truck, entre outras estruturas.

MULHERES

Com a nomeação da Dra. Lyane Ramalho como Secretária da Saúde, o governo Fátima Bezerra, em sua administração, para a ter oito mulheres à frente de secretarias estaduais. Além das secretarias, Luciana Daltro está à frente da Controladoria Geral do Estado.

DESTAQUES

Mesmo na posição desconfortável em que se encontra, o ex-presidente Bolsonaro, destaque principal na mídia política nacional, prefere afrontar os poderes constituídos. Não aceita a nova condição de denunciado por vários crimes cometidos durante sua administração.

URNAS

Sem a oposição permanente de um presidente de República, como aconteceu no governo Bolsonaro, o TSE autorizou a produção das novas urnas eletrônicas, na fábrica de urnas, em Ilhéus (BA), para modernizar o sistema de votação e substituir os aparelhos até então usados.

REPRESENTATIVIDADE

O presidente Lula, com o tempo, vai recolocando o Brasil como um país que tem significado internacional. Depois da Inglaterra, onde presenciou a cerimônia de coroação do Rei Charles III irá ao Japão, participar do encontro do G7 que reúne os 7 países mais ricos do mundo.

HIROSHIMA

A reunião do G7 será em Hiroshima, nos dias 20 e 21 de maio, com a presença dos presidentes dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Itália, França, Alemanha e Canadá e, como convidados, os da Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã.

REI

Hoje, 6 de maio de 2023, as atenções mundiais estão voltadas para a Inglaterra, onde o rei Charles III está sendo coroado como o 40º monarca a recebe britânico a receber a coroa. É o novo chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 países (Commonwealth).