CAICÓ

O Hospital Regional de Caicó, a exemplo do que ocorre com o Hospital Tarcísio Maia e o Hospital Walfredo Gurgel também enfrenta dificuldades permanentes. Por isso é que o deputado Adjuto Dias, caicoense, aprovou Audiência Pública da Assembleia Legislativa na cidade que representa.

CONDENAÇÃO

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve a condenação de ex-vereador de Natal, Maurício Gurgel, a pena de 18 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão, além de 233 dias-multa por praticara de diferentes crimes, como o de peculato e o uso de documento falso.

VACINA

Estudo internacional conduzido em diversos países concluiu que a vacina BCG, usada para combater a tuberculose, não protege profissionais de saúde contra a Covid-19. Os resultados foram publicados no periódico The New England Journal of Medicine. No Brasil, a pesquisa foi conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz.

GREVE

Justificando que no momento existe o crescimento do quadro endêmico de arboviroses e síndromes respiratórias na capital, o que aumenta a procura da população pelos serviços de saúde, o Tribunal de Justiça do RN determinou a suspensão imediata da greve dos profissionais de saúde de Natal.

MISOGINIA

A ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, chega à Natal para participar da Marcha Nacional contra a Misoginia (ódio ou aversão às mulheres), amanhã, às 10 horas. A governadora Fátima Bezerra e a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos Olga Aguiar participarão do evento.

FEMINICIDIO

No Rio Grande do Norte, o aumento do feminicídio aumentou 25% nos últimos doze meses. Somente em 2023. A campanha “Feminicídio tem que acabar” recebe o apoio direito das cinco deputadas estaduais que fazem parte da Assembleia Legislativa estadual, preocupadas com essa situação.

CIBERNÉTICA

Enquanto a Câmara dos Deputados discute a aprovação de lei regulamentando as fake news, o Ministério Público do Rio Grande do Norte promove capacitação em investigação cibernética para delegados e agentes da Polícia Civil em Mossoró e ouras cidades do Oeste, com duração de três dias.

ESCOLAS

A governadora Fátima Bezerra é outra administradora estadual que assinou o termo de adesão ao projeto do Ministério Público do RN denominado “Justiça Restaurativa no RN – Trilhando a paz nas escolas estaduais”. O objetivo é intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos no ambiente escolar.

VOTAÇÃO

Sem definir nova data, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adiou a votação do Projeto de Lei das Fake News (PL 2630/20). A decisão foi tomada após pedido do relator da proposta, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), e consulta aos líderes partidários.

LIBERDADE

Em quatro meses de governo Lula, o Brasil subiu 18 lugares no ranking de liberdade de imprensa no mundo. Para os responsáveis pelo levantamento, “os ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro à mídia continuaram até o último dia de seu mandato, no final de 2022. A chegada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva restaurou a estabilidade das relações entre a mídia e o governo”.