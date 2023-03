APOIO

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, nesta segunda-feira (20), apoio de R$ 100 milhões ao RN para ações de contenção aos ataques de facções criminosas que ocorrem no estado há uma semana, com remessa imediata dos recursos.

ATAQUES

Embora o número de ações criminosas tenha caído, ainda é preocupante a situação de segurança no estado. Até o momento, 137 pessoas foram presas desde o inícios dos ataques, com apreensões de 38 armas, 106 explosivos e 28 galões de combustíveis.

MOSSORÓ

Após alguns dias sem atendimento nos postos de saúde do município, as UBSs voltaram a atender, ontem, mas apenas no período das 7h às 13h. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) e as Escolas Municipais continuam com atividades presenciais suspensas.

SUSPENSÃO

Enquanto UERN e UFERSA anunciam o retorno às aulas presenciais em 22 e 24 de março, respectivamente, a UFRN informa que as atividades presenciais vão continuar suspensas, visando preservar a segurança da comunidade universitária e em virtude da limitação da oferta de serviços de transporte público.

ADIAMENTO

A Secretaria Estadual de Segurança Pública, por conta dos ataques criminosos, decidiu adiar o concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que antes estava previsto para ser realizado no próximo domingo, 26 de março.

EXTEMPORÂNEO

A população do RN queria a união da classe política na superação da crise de segurança que atravessa. Entretanto, é o contrário que se observa. Ontem, o deputado federal Sargento Gonçalves (PL), protocolou na Assembleia Legislativa pedido de impeachment contra a governadora do Estado.

INTERVENÇÃO

O senador Rogério Marinho, por sua vez, defendeu a intervenção federal na segurança pública do RN, alegando que “o governo do estado já deu demonstrações claras de incompetência para gerenciar a crise. A governadora precisa ter humildade e aceitar que ajudemos a resolver o problema.”

FAKE

O ministro da Justiça, Flávio Dino requereu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do senador Flávio Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro no inquérito das fake news em razão de publicações em que ‘insinuam envolvimento’ do integrante do governo Lula com o crime organizado.

MÉDICOS

O governo retoma o programa Mais Médicos, que terá desafio de fixar profissionais e versão só de especialistas, disse ministra da Saúde. Nísia Trindade afirmou ainda que a prioridade será para os médicos brasileiros e que o ministério deverá lançar em abril novo formato do programa Farmácia Popular.

JUROS

Diante da reação dos estabelecimentos bancários, o governo federal vai aumentar a taxa de juros do consignado do INSS. O novo percentual ainda não está definido, mas deve ficar entre 1,9% e 2%. A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira, 20. O Conselho Nacional da Previdência Social vai oficializar a nova taxa.