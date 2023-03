CHUVAS

Informações da Emparn mostram que, nas últimas 24 horas, diversas regiões do Rio grande do Norte chegaram a registrar precipitações de mais de 100 mm. Conforme dados, a cidade de Brejinho, região Agreste, foi a que registrou o maior volume de chuvas no estado, 115.6 mm nesse período.

CHUVAS II

A Emparn também registra que, na região Central, o município de Lajes, teve precipitação de 106.0 mm. Em Baía Formosa, Leste do estado, choveu 101.0 mm. Enquanto em Alexandria, a precipitação registrada foi de 79.4 mm nas últimas 24 horas. 200 mm em Martins e 218 em Almino Afonso.

ANIVERSÁRIO

Na próxima sexta-feira, dia 24, a Tribuna do Norte celebra seus 73 anos de circulação. Fundada por Aluízio Alves em 1950. Antes, aos 11 anos de idade, Aluísio fundou seu primeiro jornal, “O Clarim”, na cidade de Angicos. No Rio de Janeiro, com Carlos Lacerda participou da fundação da Tribuna da Imprensa.

ACADEMIA

O jornalista Ancelmo Gois, em O Globo, noticia que Maurício de Souza, 87 anos, vai disputar uma vaga na Academia Brasileira de Letras aberta com a morte de Cleonice Berardinelli. Maurício é responsável por criar a “Turma da Mônica”, série de quadrinhos que há décadas marca gerações de brasileiros.

SINDICATO

A população do estado do RN continua assustada com as ações promovidas pelo sindicato do crime. A governadora Fátima tem recebido apoio do governo federal e de outros governadores estaduais. Sabe que terá de vencer a batalha. Não existe meio termo.

REFORÇO

A governadora Fátima anunciou que as forças de segurança do estado terão o reforço de 875 homens da Força Nacional e de praças das Policias Militares de outros estados. O governador Helder Barbalho, PA, confirmou o envio de tropas, para enfrentamento desses ataques.

DEVOLUÇÃO

Políticos de oposição acusam o governo Fátima Bezerra da não utilização de recursos federais para investimentos na segurança pública. Segundo reportagem do Jornal da Record, o governo Bolsonaro destinou mais de 77 milhões, entre 2019 e 2021, mas a maioria terminou sendo devolvido.

INVESTIGAÇÃO

Em pronunciamento, o senador Styvenson Valentim defendeu a investigação de supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos federais na gestão da governadora Fátima Bezerra. “Destinei emenda de bancada, em 2020, e não foi gasto R$ 1 ainda pelo governo do PT — afirmou ele.”

SEGURANÇA

Segundo Styvenson, os recursos para segurança pública e para ampliação, reforma e compra de equipamentos para hospitais no Rio Grande do Norte estão paralisados, dependendo da “boa vontade do governo para licitar”. E alerta para o risco desses recursos serem perdidos, por devolução obrigatória à União.

BRONCA

O Governo Federal tem 37 pastas ministeriais, sendo 30 ministérios, três secretarias e quatro órgãos equivalentes a ministério. Com vários candidatos a presidente da República, na última reunião, o presidente Lula teve que dar uma bronca geral lembrando que foi ele quem ganhou a eleição e é ele quem manda. Não vai admitir que ministros falem sobre programas, sem combinar com a casa civil.