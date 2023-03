OPOSIÇÃO

Pretendendo ser candidato ao governo do estado, o senador Styvenson Valentim vai assumindo posições diferentes das que assumiu em pleitos anteriores. Para início de conversa, coloca-se como principal opositor à governadora Fátima Bezerra, superando o senador Rogério Marinho nessa tarefa.

APLICAÇÃO

O senador Styvenson defende uma investigação sobre o que considera uma displicência do governo estadual que deixou de aplicar cerca de R$ 110 milhões em emenda de bancada, para aplicação em segurança pública, ampliação, reforma e compra de equipamento para hospitais.

LIDERANÇA

Enquanto Styvenson assume mais abertamente a oposição à governadora Fátima, o senador Rogério Marinho tem atuação mais destacada como líder de oposição ao presidente Lula, com pronunciamentos diários e articulações junto a deputados federais e a senadores.

COMPENSAÇÃO

O Rio Grande do Norte receberá R$ 250 milhões do Governo Federal para compensar perdas na ar4recadação do ICMS na cobrança sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. O valor cobre apenas 60% da perda do estado no ano passado, estimada em R$ 440 milhões.

FEDERAÇÃO

A Executiva Nacional do PSB aprovou o início das negociações com o PDT para a formação de uma federação partidária, o que incluiria também o Solidariedade. No Rio Grande do Norte o PSB é presidi[1]do pelo ex-deputado Rafael Motta, enquanto o ex-prefeito Carlos Eduardo preside o PDT.

AUMENTO

Servidores federais devem ter reajuste até abril. Sem incluir militares na negociação inicial, aumento salarial pode chegar a 9%. O valor final depende de ajustar ou não o auxílio-alimentação, decisão que pode beneficiar servidores com menor remuneração.

DEFASAGEM

O aumento ficará abaixo dos 35% de defasagem acumulados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), segundo cálculos de entidades de classe. Neste ano, o governo conta com R$ 11,2 bi para elevar salários. O aumento seria para todas as carreiras do Executivo. Os sindicatos esperavam aumento de 13,5%.

PRISÃO

Investigadores da Polícia Federal poderão pedir a prisão do ex-presidente Bolsonaro se ele não voltar para o Brasil até abril. Continuar nos Estados Unidos configura a “evasão do distrito da culpa”, previsto no Código de Processo Penal como requisito para a prisão cautelar de uma pessoa investigada.

PRESENTE

A operação Lava Jato acusou o presidente Lula de apropriação de bem público, no caso, um crucifixo, supostamente esculpido pelo Aleijadinho, que teria se apossado indebitamente. Após investigações, o crucifixo tinha sido presente de um amigo e não era da autoria de Aleijadinho.

CRISE

O Papa Francisco determinou que, tanto os oficiais da Cúria quanto os cardeais que residem no Vaticano, serão obrigados a pagar aluguel. São 22 cardeais que atualmente residem no Vaticano e que, depois de terem seus salários rebaixados de 5.000 Euros em 2016 para os 4.500 euros atuais, também terão que pagar aluguel do local que residem.