QUEDA

Quem diria que o “Mito” Bolsonaro acabasse tão ligeiro e, mais ainda, por acusações de corrupção. O ex-presidente não consegue justificar o caso das “Joias das Arábias” presenteadas por governos das Arábias a ele e a sua esposa Michele Bolsonaro. Tudo muito confuso. E feio.

PESQUISA

Uma pesquisa de hoje não deve ser valorizada para as eleições de 2024, mas serve para mostrar a tendência atual. Em Natal, o Instituto Brâmane constatou que o ex-prefeito Carlos Eduardo e a deputada Natália Bonavides lideram as intenções de voto para a prefeitura, com 17% e 16,1%.

NOMES

Na pesquisa espontânea, foram lembrados os nomes de · Álvaro Dias (Republicanos): 8,7% Carlos Eduardo (PDT): 8,51% Natália Bonavides (PT): 4,44% Paulinho Freire (União Brasil): 2,9% Rafael Motta (PSB): 2,81%, Wendel Lagartixa (PL): 2,36% e Luiz Almir (PSDB): 2,08%.

TOMBA

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Tomba criticou a governadora Fátima Bezerra e prefeitos do partido dos trabalhadores que descumprem a determinação de pagamento do piso salarial aos professores.

MOBILIZAÇÃO

O deputado Tomba criticou ainda a falta de mobilização dos sindicatos, com dirigentes aliados à governadora Fátima, que não protestam nem organizam as mobilizações que eram tão populares em governos anteriores.

UNIÃO

A governadora Fátima Bezerra bem que poderia convocar os prefeitos, senadores e deputados federais, empresários do RN para pressionar o governo federal na liberação mais rápida dos recursos para essa finalidade. Ou partir, de imediato, para uma Parceria Público Privada, PPI.

GREVE

Entidades representativas de enfermeiros e enfermeiras promovem, nesta sexta-feira (10/3), uma greve nacional da categoria. A paralisação ocorre em protesto à inércia dos Poderes, em especial do governo federal, em solucionar o impasse que envolve o piso salarial da enfermagem.

DUPLICAÇÃO

A população Norteriograndense não ficou sensibilizada com o anúncio da duplicação da BR 304, no trecho situado entre o RN e o CE, para início no próximo ano. É que a Reta da Tabajara, com apenas 17 Km, está sendo duplicada há 10 anos e, nesse ritmo, a BR 304 levaria 170 anos para ser concluída.

MACAÍBA

Em Macaíba, o movimento para a preservação da sua história continua em atividade. O mausoléu de Augusto Severo, atualmente no Rio de Janeiro, será transportado por via aérea até o município, para que seu filho ilustre seja sempre lembrado.

CONGRESSO

Desde 22 de dezembro de 2022 que o Congresso Nacional promulgou, a Emenda Constitucional nº 127, que viabiliza o pagamento do piso salarial da enfermagem. A emenda direciona recursos de superávit financeiro para custear o piso nacional da enfermagem, que serão pagos pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.