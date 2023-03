NOTAS DA REDAÇÃO

ROSALBA

Correligionários da ex-prefeita Rosalba Ciarlini não escondem o sentimento de orfandade, pela sua ausência na atividade política. Prefeita por quatro vezes, senadora e governadora do estado, Rosalba parece desestimulada a retomar suas atividades na política local.

DERROTA

Candidata à reeleição, Rosalba foi surpreendida com a derrota impingida pelo atual prefeito, Allyson Bezerra que saiu vitorioso, mesmo com a oposição dividida em várias frentes. Rosalba receia desafiar o prefeito Allyson no próximo pleito municipal, sem a perspectiva de obter uma vitória futura.

ISOLDA

A deputada Isolda Dantas deverá ser a principal candidata de oposição a Allyson, que disputará a reeleição. Mesmo com o apoio da governadora Fátima Bezerra, o PT reconhece que sua representante nessa disputa não consegue agregar outras forças políticas municipais, ficando a sua ação restrita aos correligionários.

FESTA

A prefeitura de Mossoró aposta no crescimento do evento Mossoró Cidade Junina. A comissão organizadora confirmando, com antecedência, as presenças de nomes de peso nacional e artistas regionais, como Bel Marques, Saia Rodada, Nattanzinho e Waldonys.

DEFICIT

Com a política de corte nas verbas das Universidades Federais instituída no governo Jair Bolsonaro, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte inicia o ano com uma dívida de R$ 11 milhões. O mesmo acontece em outras Universidades Federais por todo o país.

OPOSIÇÃO

E por falar em Bolsonaro, seus seguidores admitem ter sido um erro ele não haver passado a faixa presidencial a Lula e assumido, de imediato, a oposição ao atual governo. Preferiu fugir do país e se envolver, indiretamente, em atos de vandalismo e tramas de golpe.

PETROBRAS

O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, declarou que o alinhamento ao Plano de Paridade Internacional (PPI) é o preço do concorrente e só garante a ele posição confortável. “A Petrobras vai praticar o preço do mercado onde ela estiver atuando”. “O PPI deixará de ser único parâmetro”.

APOIO

Ao que parece, o ex-presidente acreditou que voltaria ao Poder, com o apoio dos militares que, felizmente, não estavam unidos em relação a esse projeto. Os ex-presidentes Jânio Quadros e João Goulart também sentiram falta desse apoio em suas respectivas épocas.