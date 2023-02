ALLYSON

Em entrevista ao Sistema Tribuna, o prefeito Allyson Bezerra confirmou haver recebido convite do ex-senador José Agripino presidente regional do União Brasil para filiar-se a esse partido político. Disse que a tomada de posição partidária será tomada no tempo certo.

BANCADA

Apesar de Mossoró não ter conseguido eleger nenhum representante nos Legislativos Federal e Estadual, o prefeito de Mossoró acredita na interlocução com a bancada federal, para conseguir apoio e recursos federais. O mesmo diálogo espera ter com a governadora Fátima Bezerra do PT.

PROJETOS

Sabe-se que o relacionamento do prefeito Allyson Bezerra com a governadora Fátima Bezerra será puramente institucional. O PT terá candidato própria à prefeitura de Mossoró que deverá ser o principal adversário de Allyson nas eleições de 2024.

ÁLVARO

Em Natal, o prefeito Álvaro Dias, que deverá ser candidato a cargo eletivo em 2024 e 2026 é outro que procura adiar o anúncio do seu projeto político. Mesmo assim, pela situação política atual, deverá disputar uma cadeira no Senado Federal ou o Governo do Estado.

NATAL

Para 2024, quando não poderá disputar reeleição, pois encontra-se no segundo mandato consecutivo, Álvaro não sabe ainda quem apoiará para o cargo. Mesmo assim, não se acredita que o ex-prefeito Carlos Eduardo e a deputada federal Natália Bonavides recebam esse apoio.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim criticou o governo estadual por ainda não haver aplicada os R$ 16 milhões emenda de bancada, que destinou à recuperação, ampliação e equipagem do Hospital Regional Tarcísio Maia, em 2020. Em nota, a Sesap justificou que tudo está em fase de licitação.

BOLSA

O Governo vai excluir 1,55 milhão de beneficiários do Bolsa Família, que estavam recebendo o benefício de forma irregular, enquanto 2.265 famílias saíram voluntariamente, pelo aplicativo do governo federal. Outras 700 mil famílias, que se encaixam nas regras do programa e não estavam recebendo, serão incluídas no Bolsa Família.

CODERN

O brigadeiro Carlos Eduardo da Costa entregou o cargo de diretor-presidente da companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN). Nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o militar entendeu que não seria mantido no cargo, preferindo antecipar o seu afastamento.

AUMENTO

Depois de mais de seis anos sem receber aumento salarial, o governo apresentou simulações de reajuste salarial para o funcionalismo público federal em 2023 oferecendo, em linhas gerais, um aumento de 9% e elevação do auxílio-alimentação para R$ 658.

NEY

O site volta a publicar artigos e colunas escritos pelo ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, que durante alguns dias esteve ausente, no merecido gozo de férias.