AUXÍLIO

Deputados e senadores do congresso nacional, em todos os estados brasileiros, quando são eleitos e vão residir em Brasília, recebem da câmara federal e do senado um auxílio extra de cerca de R$ 39 mil e 300 reais, a título de auxílio mudança.

REELEITOS

O pagamento para ajudar na mudança dos parlamentares é extensivo aos deputados e senadores reeleitos, embora todos já tenham realizado essa transferência em mandatos anteriores. O certo seria não receberem novo auxílio mudança, pois já moram em Brasília.

CONTRADIÇÃO

Há parlamentares que, no discurso, defendem a moralidade, mas, na prática agem diferente. No RN, são quatro os reeleitos. O General Girão se apresenta como representante da direita mais honesta do país. Natália Bonavides diz defender a classe trabalhadora e dos excluídos.

REELEITOS

Outros dois deputados reeleitos, João Maia e Benes Leocádio nada disseram sobre o assunto. Em todos os estados, 294 deputados foram reeleitos e 29 já recusaram o recebimento desse auxílio moradia. Falta saber a posição dos nossos conterrâneos.

CPI

O deputado federal Benes Leocádio não assinou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que visa investigar os atos considerados antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília. No RN, também não assinaram a CPMI os deputados Fernando Mineiro e Natalia Bonavides e a senadora Zenaide Maia.

GOLPE

O ex-presidente Michel Temer (MDB) lançará documentário autobiográfico. O documentário deve abordar a ascensão do emedebista à Presidência, em 2016, e os anos seguintes. Há uma tentativa de Temer em contrapor o discurso do petista de “golpe” para tratar do impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

BOLSONARO

Em discurso nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro desabafou sobre o período em que presidiu o Brasil. O ex-presidente citou o salário de R$ 33 mil, considerado baixo por ele, e a falta de tempo com a mulher, Michelle. Bolsonaro também aproveitou o palanque religioso para criticar ministros escolhidos por Lula.

5G

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou a instalação do 5G em mais de 14 cidades do Rio Grande do Norte a partir da próxima segunda-feira (27). A ação vai antecipar a liberação da faixa de 3,5 GHz nestes municípios. Mossoró ainda não entrou na faixa.

ENERGIA

O consumidor não pagará taxa extra sobre a conta de luz em março. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022.

FRATERNIDADE

“Fraternidade e Fome” é o tema da Campanha da Fraternidade de 2023. A Igreja Católica, no Brasil, abriu mais uma edição da campanha, na última quarta-fera. No RN a abertura da Campanha da Fraternidade 2023 será no dia 26 deste mês, na Catedral Metropolitana.