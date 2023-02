TERCEIRIZADAS

Operários que prestam serviços à Prefeitura de Mossoró em contrato com empresas terceirizadas pedem a intervenção do prefeito Allison Bezerra para que seus salários sejam pagos em dia, já que os repasses estão sendo realizados dentro do prazo estabelecido.

FACULTATIVO

A Quarta-Feira de Cinzas, para alegria dos foliões mossoroenses, será ponto facultativo para os funcionários da prefeitura municipal. Presente do prefeito Allison que determinou que o expediente normal retorne somente na quinta-feira, 23 de fevereiro.

CODERN

O ministro dos Transportes, Márcio França, visitou o Rio Grande do Norte para conhecer de perto a situação da Codern. Comenta-se que o ex-deputado Rafael Motta, também filiado ao PSB e que acompanhou a comitiva ministerial, poderá ser indicado para a superintendência da empresa.

ENERGIA

A Câmara Municipal de Natal aprovou projeto de lei do vereador que obriga toda obra pública financiada com recursos municipais possuir sistema de água e geração de energia solar fotovoltaica.

ESTRADAS

Notícia boa para quem viajar pelo a BR304, no período de carnaval. A partir das 14 horas de hoje, até a próxima quarta-feira ao meio dia, está proibido o tráfego de caminhões em rodovias simples, o que é o caso de todas as BRs em nosso estado.

CHUVAS

Os boletins divulgados pelos institutos de meteorologia, anunciam um carnaval com muita chuva no Rio Grande do Norte. Isso não será motivo de preocupação para os foliões autênticos, sobretudo os que passarão os três dias de festa na orla marítima.

ADIANTAMENTO

O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos deputados, prometeu e vai cumprir o acordo. Os parlamentares de primeiro mandato que ajudaram na sua reeleição não terão de esperar a aprovação do Orçamento Geral para a liberação de verbas para seus municípios. Todos terão acesso ao orçamento secreto.

EXCLUSÃO

Pessoas que recebem o Bolsa Família de forma indevida podem solicitar sua exclusão do Cadastro Único voluntariamente. A remoção pode ser solicitada no aplicativo do Cadastro Único e a medida é destinada a “quem foi induzido a se inscrever de forma incorreta para receber o Auxílio Brasil.

SALÁRIO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que o governo vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.320 em maio. Na mesma ocasião, reiterou que deve ser divulgada a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.640