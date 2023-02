ASSU

ALLYSON

Durante a leitura de sua mensagem anual à Câmara Municipal, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, fez apelo para que a autoridades e a classe política da cidade reforcem o apelo para que o Governo do Estado pague dívida com o município que soma R$ 125,2 milhões.

GREVE

Em assembleia geral, os professores da rede estadual de ensino, na Região de Mossoró, aprovaram indicativo de greve, por estarem insatisfeitos com a proposta apresentada pelo Governo do pagamento do reajuste do piso nacional do magistério. Hoje, a categoria volta a se reunir em Natal, para continuidade do movimento grevista.

MOSSORÓ

Os professores municipais também deflagraram greve na última segunda-feira (13). Com o movimento, a Secretaria Educação, finalmente, decidiu marcar encontro com os grevistas para discussão de pauta encaminhada desde dezembro do ano passado.

HOSPITAL

A prefeitura de Mossoró discute a possibilidade de manter um Hospital Municipal. O prédio onde funcionam as instalações do Hospital Maternidade Almeida Castro e Casa de Saúde Dix-sept Rosado poderá ser aproveitada nesse projeto. Seria como uma transferência de acervo, sem necessidade de investimentos maiores para esse objetivo.

VANTAGEM

Aprovado esse projeto, Mossoró partirá à frente de Natal na obtenção do seu Hospital Municipal. Na capital do estado, o prefeito Álvaro Dias batalha para que o projeto esteja concluído nos próximos anos de mandato – até 2024, com o Hospital Municipal de Natal sendo o “principal projeto da administração”. Espera iniciar as obras no primeiro trimestre deste ano.

COBRANÇA

O vereador Omar Nogueira (Patriota) reivindicou à Prefeitura de Mossoró mais cuidado com escolas na zona rural, em pronunciamento na Câmara Municipal, ontem, quarta-feira (15). Ele relatou dificuldades por ele encontradas em recentes visitas a escolas. Vereador também expôs atraso de salários de servidores terceirizados.

SALÁRIOS

A Assembleia Legislativa aprovou, na serão ordinária de ontem, à unanimidade, projeto de lei que conferiu adequação da remuneração dos cargos de Professor do Ensino Superior da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O projeto teve o apoio da governadora Fátima

ASSU

Por quatro votos a três, o TRE-RN manteve os mandatos do prefeito de Assu, Gustavo Soares, e a vice-prefeita, Fabielle Bezerra. Por maioria dos votos, os membros da Corte reformaram a sentença que tinha cassado os dois.

MICHELLE

Além de pagar uma salário ao ex-presidente Bolsonaro, o presidente do PL, Waldermar da Costa Neto, confirmou que a esposa, Michelle Bolsonaro, também será aquinhoada pelo partido com R$ 33,7, e viagens pelo Brasil, no cargo de presidente do PL Mulher. O partido sabe ser grato ao ex-presidente.

SEGREDO

Embora não se trate de assunto importante para o país, a população vai saber se o ex-presidente Jair Bolsonaro foi vacinado ou não contra a Covid-19. É que a CGU (Controladoria-Geral da União) decidiu retirar o sigilo do cartão de vacinação. A estimativa no órgão é a de que a informação seja liberada até o fim da semana.