HOSPITAL

Em sua mensagem anual à Câmara Municipal, o prefeito Allyson Bezerra prometeu a construção de Hospital Municipal para a cidade de Mossoró. Há anos que a cidade e Região Oeste são atendidos no Hospital Tarcísio Maia, que está com sua capacidade operacional sobrecarregada.

CONDENAÇÃO

A Justiça do Rio Grande do Norte condenou, em três ações penais, um vereador e outros dois ex-vereadores de Natal por desvio de verbas públicas da Câmara Municipal. A ação foi impetrada pelo Ministério Público do RN. Os recursos desviados, segundo o MP, ultrapassam os R$ 3 milhões, entre os anos de 2008 e 2011.

VEREADORES

Os parlamentares condenados são: Bispo Francisco de Assis, a 21 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado; Dinarte Torres, a 15 anos e 10 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado; Franklin Capistrano, a 19 anos e sete meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

POBREZA

No Rio Grande do Norte, 87 de cada 100 crianças e adolescentes vivem na pobreza em suas múltiplas dimensões: renda, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa “As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil”

NERUDA

Peritos internacionais concluíram que o poeta chileno Pablo Neruda morreu envenenado, há 50 anos. e agendaram para esta quarta-feira (15) a divulgação de um relatório. A posição oficial há muito defendida é a de que Neruda morreu de complicações decorrentes de câncer de próstata, mas o motorista do escritor, Manuel Araya, argumentou durante anos que ele havia sido envenenado.

SENADORES

O fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode voltar a ser discutido pelo Senado em 2023. Essa é a intenção do senador Plínio Valério (PSDB-AM), autor da PEC 16/2019, proposta de emenda à Constituição que fixa em oito anos o mandato dos ministros do STF, sem direito à recondução.

PRISÃO

Le Figaro, Jornal francês analisa possibilidade de Jair Bolsonaro ser preso ao voltar para o Brasil. O jornal lembra que Bolsonaro está “refugiado na Flórida desde o final de seu mandato”, em dezembro.