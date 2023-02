CÂMARA

A Câmara Municipal de Mossoró reinicia hoje,14, às 9h, a sessão inaugural do ano legislativo. O prefeito Allyson Bezerra fará a leitura da mensagem anual do Executivo. À tarde, no plenário da Câmara, haverá reunião pública da Frente Parlamentar e Popular de Combate à Fome e à Desigualdade Social.

ROMPIMENTO

A candidatura da deputada federal Natália Bonavides (PT) à prefeita de Natal, nas próximas eleições, significa o afastamento político da governadora Fátima Bezerra com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo (PDT) que pretende disputar o mesmo cargo.

ALIANÇA

A governadora Fátima Bezerra apoiou o nome de Carlos Eduardo ao Senado, passando por cima da candidatura do senador Jean Paul Prates, que desejava disputar a reeleição. A deputada federal Natália, mesmo discordando, apoiou o nome de Carlos para o Senado.

DESENTENDIMENTO

Outro rompimento registrado no dia de ontem foi o de Wendel Lagartixa, candidato mais votado à Assembleia, mas que não foi diplomado, com o deputado federal Sargento Gonçalves. Bem no seu estilo, Lagartixa acusou o ex-colega de “mau caratismo político”.

RETORNO

Em evento na igreja evangélica Church of All Nations (Igreja de Todas as Nações) em Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a sua “missão não acabou” e que pretende voltar ao Brasil “nas próximas semanas”. Quer colaborar com a direita brasileira, disse.

RODOVIA

A situação da BR 304 no trecho da Reta da Tabajara, que há oito anos não consegue concluir sua duplicação é um sinal de fraqueza da bancada federal do Rio Grande do Norte. Por isso, o melhor é procurar incluir a duplicação da estrada até o limite com o Ceará em algum projeto com a iniciativa privada, uma PPP.

HOSPITAL

O Governo do Estado concluiu as obras de reforma e ampliação do Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos em Assu com investimentos de R$ 5,9 milhões. O secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, destacou que não só a reforma foi importante, mas também a aquisição de equipamentos de ponta.

EDUCAÇÃO

A rede estadual de educação retomou as aulas nesta segunda-feira (13), dando início ao ano letivo de 2023. Por todo o Rio Grande do Norte. São mais de 200 mil estudantes em todo o Estado, sendo que cerca de 35 mil estão nas escolas estaduais de Mossoró.

RAIOS

Informação curiosa do Centro de Operações Integradas da Cosern revela que revela que, nos primeiros 37 dias deste ano, o registrou em todo território potiguar a queda de 15.258 raios, causando 392 interrupções no fornecimento de energia elétrica e danificando cerca de 400 equipamentos do sistema.