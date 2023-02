EZEQUIEL

Eleito para presidir a Assembleia pelos próximos quatro anos, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza exercerá pela quinta e sexta vez o cargo, de maneira contínua, num total de doze anos. É a primeira que tal fato se registra na história de nossa Casa Legislativa.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho encontra-se em Natal. Faz contato com lideranças oposicionistas, articulando a oposição ao governo de Fátima Bezerra e, até mesmo, uma possível candidatura à prefeitura de Natal. De qualquer forma, já representa o principal líder do sistema Bolsonaro.

PONTES

Quando governador, Geraldo Melo construiu a Avenida Dix-neuf Rosado, com duas pequenas pontes. Garibaldi criou a Avenida Vingt Rosado, com ponte sobre o Rio Mossoró, ligando o Alto do São Manoel ao Alto da Conceição. A ponte na localidade de Passagem de Pedras, há anos, não sai do papel.

SÃO GONÇALO

Por iniciativa do prefeito de São Gonçalo, o município vai construir ponte ligando a região de Uruaçu à Zona Oeste de Natal. A ponte terá 400 metros de comprimento e 10 metros de largura será construída sobre o Rio Jundiaí. permitir a ligação do Monumento aos Santos Mártires, em São Gonçalo do Amarante, ao Km 6 e ao bairro Quintas, em Natal.

PARALISAÇÃO

Os professores municipais fazem greve de advertência, amanhã, segunda-feira. Reclamam de insensibilidade e da falta de diálogo do prefeito que não os reebe e a falta de definição sobre o pagamento do piso salarial determinado pelo Govero Federal. O comportamento de Allyson Bezerra, dizem, é bem diferente do discurso da campanha que o elegeu prefieto de Mossoró.

DILMA

A ex-presidente Dilma Rousseff foi indicada pelo presidente Lula para a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como o “Banco do Brics”. Dilma será a primeira mulher brasileira a dirigir um banco multilateral, e receberá um salário de pelo menos R$ 290 mil por mês caso seja confirmada a indicação do nome.

BANCO

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avalia que a proposta que revoga a autonomia do Banco Central (BC) não deve ser aprovada pelo Plenário. Afirmou que a maioria dos parlamentares com quem tem conversado é contrária à revisão da regra. Segundo o presidente da Câmara, a medida é uma marca mundial, e o Brasil precisa se inserir nesse contexto.

SENADO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende a autonomia do Banco Central. Ele lembrou que o projeto que trata do tema foi aprovado no Senado e na Câmara, sancionado e depois confirmado no Supremo Tribunal Federal (STF). Para Pacheco, essa condição pode ser entendida como um avanço para o país.

IANOMAMIS

O Senado aprovou a criação de uma comissão externa temporária para acompanhar a situação dos ianomâmis e a saída dos garimpeiros de suas terras, no estado de Roraima. O requerimento (RQS 34/2023) foi apresentado pelos senadores Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e Dr. Hiran (PP-RR), com o apoio de outros senadores.

FUNDO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu em R$ 1.185.493.562,00 o limite de dotação do Fundo Partidário para o exercício de 2023, conforme o previsto na Portaria nº 74, publicada ) no Diário Oficial da União. Para receber esses recursos os partidos políticos deveriam obter nas Eleições de 2022 pelo menos 2% dos votos válidos, com no mínimo 1% da votação em nove estados ou, ainda, garantir a eleição de ao menos 11 deputados federais distribuídos em nove estados.