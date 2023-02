ENEM

Dos 19 estudantes que conquistaram a nota máxima na redação do exame, dez são nordestinos e dois desses estão no Rio Grande do Norte, o que mostra um comportamento de aproveitamento escolar entre os nossos estudantes.

MUNICÍPIOS

Por meio do decreto 32.424, a governadora Fátima Bezerra instituiu o Comitê Interfederativo de Integração com os Municípios, resultado de entendimento com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Femurn.

OBJETIVO

O Comitê terá a finalidade de “promover o diálogo na formulação de estratégias e implementação de ações coordenadas e cooperativas entre as esferas estadual e municipal de governo, para atendimento das demandas da sociedade e aprimoramento das relações federativas”.

ENFERMAGEM

O governador da Paraíba, João Azevêdo, autorizou o pagamento do piso salarial nacional de enfermagem, com os valores devidamente atualizados, a todos os servidores efetivos do estado desse grupo de trabalhadores, os aposentados, os pensionistas, os enfermeiros da PBSAÚDE.

FERNANDO PEDROZA

No Rio Grande do Norte, a prefeita de Fernando Pedroza, Sandra Jacqueline, do MDB, já anunciou a implementação do teto de enfermagem aos servidores municipais dessa área. Pagará integralmente aos servidores da área. Outros prefeitos ainda não se pronunciaram.

ENERGIA

Mais dois parques eólicos foram inaugurados no RN, pela empresa de energias renováveis. A governadora Fátima Bezerra esteve presente na inauguração desses parques estão situados nos municípios de Caiçara do Rio dos Ventos e Lajes.

MUDANÇA

O que poderia parecer impossível poderá acontecer. O vereador Francisco Carlos, que sempre acompanhou politicamente à ex-prefeita Rosalba Ciarlini, poderá se afastar de sua antiga líder e seguir novo rumo na política municipal. É só observar o seu comportamento para constatar essa realidade.

SUBSTITUIÇÃO

Por conta do comportamento do vereador Francisco Carlos, que é o líder da oposição na Câmara Municipal, deverá ser substituído. Não haverá dificuldade na troca do líder da oposição, pois o bloco costuma fazer rodizio do líder. O vereador Francisco deverá ser substituído pelo vereador Tony Fernandes.

JOSÉ DIAS

O deputado estadual José Dias, 83, parlamentar com maior número de mandatos na Assembleia Legislativa do RN, declarou que vai continuar na oposição, mas com o mesmo espírito de colaboração, de luta, em favor do estado. Lembrou que “nunca fiz oposição irracional;”

VACINA

A Secretaria Estadual de Saúde do RN recebeu mais um lote de 32.400 doses de vacina bivalente contra a Covid-19. A população brasileira está consciente da importância da vacinação. A prioridade será para quem tem mais de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas ribeirinhas e quilombolas.

SAÚDE

A senadora Zenaide Maia comunicou ao prefeito Allyson Bezerra a colocação de emenda em valor superior a R$ 5 milhões para investimento na Saúde, em Mossoró. O prefeito anunciou que utilizará o valor dessa emenda na construção de Unidades Básicas e Postos de Saúde no município.

AÇÃO

Com pouco tempo na presidência da Petrobras, Jean Paul já determinou a permanência de funcionários da empresa no RN e assinou contrato com a Confederação Nacional dos Transportes para o estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do projeto Porto Potengi.