TIBAU

Do blogueiro Robinson Pires: O Promotor de justiça da Comarca de Areia Branca, Fábio Souza Carvalho Melo, determinou abertura de Inquérito para investigar desvio de dinheiro público da Prefeitura de Tibau, para custear Festa de Casamento do Secretário de Finanças Claudenildo Marques Ferreira.

CONTRADIÇÃO

Ao ser nomeado para o cargo de assessor especial na Assembleia Legislativa do RN, com salário superior a R$ 19 mil, o ex-deputado Kelps Lima aceitou a condição que sempre combateu com muita veemência durante todo tempo em que esteve no Legislativo. É isso, la noblesse oblige.

TERCEIRIZADAS

Os contratados por várias terceirizadas que prestam serviço à prefeitura de Mossoró estão reclamando dos salários que estão constantemente atrasados. A prefeitura municipal tem a obrigação de averiguar o que está acontecendo e, estando em dia, obrigar o pagamento dos trabalhadores.

COORDENADOR

O deputado federal Benes Leocádio foi reconduzido ao posto de Coordenador da Bancada do Rio Grande do Norte, tendo a função de ordenar os assuntos dos parlamentares junto ao Governo Federal. A coordenação engloba senadores e deputados federais.

CENTRÃO

O deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional do Centrão, articula o apoio ao presidente Lula da maioria dos parlamentares que fazem parte do Centrão. Uma ideia é trocar esse nome por um outro, mais próximo ao significado de “democracia”.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho, além da posição de líder da oposição ao governo Lula, assume naturalmente a responsabilidade pelo bloco bolsonarista, ou de direita, no Rio Grande do Norte, reunindo aqueles que fazem oposição à governadora Fátima Bezerra.

TELEFONE

O presidente do PL, Waldemar Costa Neto, solicitou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que seu telefone celular lhe seja devolvido. O aparelho ficou retido para apuração de ligações durante o período em que foi tentado o golpe para o retorno de Bolsonaro o ao poder.

INTERNET

Antenas móveis de conexão banda larga via satélite começaram a ser instaladas na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Foram disponibilizados 17 equipamentos para apoiar o atendimento médico à população e fortalecer ações de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública que afetou a região.

ENEM

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está disponível na internet, na Página do Participante, enem.inep.gov.br/pa. Previstas inicialmente para serem divulgadas na próxima segunda-feira (13), as notas foram antecipadas, informou o Ministério da Educação (MEC).

REFORMA

O grupo de trabalho criado na Câmara, para acelerar a construção do texto da reforma tributária deverá apresentar parecer até meados de maio, segundo o coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Na discussão da reforma, não existe lugar para disputas políticas entre governo e oposição, disse.