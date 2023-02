ALLYSON

Em sua viagem à Brasília, o prefeito Allyson bezerra foi recebido pela governadora Fátima Bezerra. Fontes da Governadoria divulgaram que foi um encontro civilizado, com as duas partes ficando satisfeitas com o resultado. Os dois estão em cargos que exigem parceria administrativa.

UNIÃO

Em Brasília, o prefeito Allyson está sendo acompanhado nas audiências por José Agripino e pelos deputados federais do União Brasil, Paulinho Freire e Benes Leocádio, que fazem o papel preenchido pelos ministros Fábio Faria e Rogério Marinho no governo Bolsonaro.

CAJUEIRO

A jornalista Rosalie Arruda, Tribuna do Norte, registra que a Estrada do Cajueiro caiu no esquecimento. A coluna lembra que os representantes eleitos por Mossoró sempre estiveram à frente dessa luta. Sem eles, agora, ficará mais difícil ainda o asfaltamento dessa rodovia.

BANCADA

De qualquer forma, existe a esperança que a atual Bancada Federal seja mais eficiente que nossa representação anterior que não conseguiu, nem mesmo, a conclusão do asfaltamento de pequeno trecho da BR 304, conhecido como Reta da Tabajara.

FILIAÇÃO

O ex-senador José Agripino, que é o presidente regional do União Brasil, não esconde seu desejo de ver prefeito de Mossoró filiado ao seu partido. Mesmo com a legenda fazendo parte do governo Lula, dificilmente Allyson receberá o apoio do PT para sua candidatura à reeleição.

IZOLDA

Embora a deputada estadual Izolda Dantas desminta que seja candidato à prefeita nas próximas eleições, a governadora Fátima Bezerra fala abertamente que seu nome é o preferido do partido dos trabalhadores para essa disputa. Quase uma imposição.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho, como era esperado, foi escolhido líder da oposição no senado. Já o senador Cyro Nogueira será o líder da minoria. Os dois terão a responsabilidade na formação e manutenção do bloco que será oposição ao governo Lula da Silva.

ASSEMBLEIA

No âmbito estadual, o deputado Francisco do PT foi escolhido líder da governadora Fátima Bezerra na Assembleia Legislativa. Pelo bom relacionamento que mantém com todos os deputados estaduais, recebeu aprovação unânime dos seus companheiros de bancada.

APOIO

A governadora Fátima rechaçou proposta de alguns novos deputados estaduais que apresentaram propostas tidas como absurdas em troca de apoio na Assembleia. Prefere não conviver administrativamente com a improbidade.

CENTRÃO

Correligionários do ex-presidente Bolsonaro insistem para que ele assuma de vez a oposição ao governo federal. Teme que se isso não acontecer de imediato, o Centrão passe a fazer parte do governo Lula. Entendimentos nesse sentido já estão acontecendo. O Centrão precisa de Governo.