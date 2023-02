ENCONTRO

A ex-deputada Sandra e a vereadora Larissa Rosado visitaram, ontem, a governadora Fátima Bezerra. Foi o primeiro encontro das três após as últimas eleições. Conversa política de alto nível e com bons resultados.

AEROPORTO

Entre as reivindicações apresentadas à governadora, foi lembrado a ampliação do Aeroporto Dix-sept Rosado, uma solução para o Terminal Rodoviário de Mossoró, o CAIC do bairro Belo Horizonte e a duplicação da BR 34, no trecho Natal a Aracati, no Ceará.

VIAGEM

O prefeito Allyson Bezerra permanecerá em Brasília até 10 de fevereiro, visitando órgãos e ministérios em busca de obras e projetos para Mossoró. Conta com o apoio e prestígio do ex-senador José Agripino que tem ajudado no agendamento das audiências ministeriais.

PAUTA

A pauta da reunião constou de medidas nas áreas dos transportes, segurança pública, habitação e educação. A governadora disse ao prefeito que o ministro Márcio França se comprometeu a liberar recursos para investimento no aeroporto de Mossoró,

GOVERNADORA

Antes da viagem à Brasília, o prefeito Allyson foi recebido pela governadora Fátima Bezerra. Mesmo sabendo que não terá a simpatia do Governo Estadual, entende que algumas parcerias administrativas terão que ser celebradas entre as duas administrações.

COBRANÇA

Em relação ao encontro entre a governadora Fátima Bezerra e o prefeito Allyson Bezerra, a assessoria do prefeito de Mossoró preferiu destacar a cobrança do pagamento de dívidas acumuladas pela gestão estadual no valor de R$ 125 milhões, referentes a ICMS e IPVA.

SUCESSÃO

O prefeito Allyson sabe que a governadora Fátimia Bezerra terá candidato próprio à sucessão municipal e tudo fará para derrotá-lo em seu projeto pela reeleição. Por esse motivo, não tem ilusões sobre qualquer tipo de ajuda do Governo Estadual a sua administração.

BR-304

Uma viagem normal entre Mossoró à Natal, que antes tinha uma duração de três horas, passou a ser um transtorno para os que utilizam a rodovia. Estão sendo necessárias quatro a cinco horas para fazer o mesmo trajeto. Os caminhões estão tomando conta do tráfego.

FILAS

Municípios do Brasil inteiro torcem para que o programa do governo federal para reduzir as filas nas cirurgias eletivas também chegue às suas cidades. O projeto foi iniciado no Rio de Janeiro, com liberação inicial de R$ 200 milhões. Mossoró também está nessa fila.

STF

Além da classe política, que judicializar centenas e centenas de problemas locais junto ao STF, o clero também resolve apelar ao mesmo caminho. Um sacerdote de Blumenau, Santa Catarina, apelou à Corte contra decisão do Papa Francisco por afastá-lo da ordem.

BARRAGENS

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1.215.250.684 m³, percentualmente, 51,21% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. O segundo maior, o Santa Cruz do Apodi acumula 222.910.260 m³, equivalentes a 37,17% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³.