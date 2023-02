MENSAGEM

A governadora Fátima Bezerra leu sua mensagem anual à Assembleia Legislativa. Fez um balanço das ações do seu governo em 2022 e o planejamento para 2023. Em segundo mandato não se observa o mesmo entusiasmo de quem está assumindo o cargo pela primeira vez.

EZEQUIEL

Reeleito para mais quatro anos de presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira deverá continuar sendo o principal colaborador da governadora Fátima Bezerra, assegurando a aprovação das mensagens do interesse do executivo e, também, do Rio Grande do Norte.

FUTURO

Comenta-se, com segurança, que está formada a chapa situacionista para disputar as duas cadeiras ao Senado nas eleições de 2026. Fátima e Ezequiel formarão dobradinha, caso seja mantido o quadro político atual. Os senadores Styvenson e Zenaide podem desistir de disputar suas reeleições.

GOVERNO

Há quem admita que o atual vice-governador Walter Alves poderá aceitar uma nomeação para o Tribunal de Contas do Estado. Nesse caso, Ezequiel substituiria Fátima quando de sua desincompatibilização para disputar o Senado, e seria candidato à reeleição de governador.

MESA

Ainda sobre a Assembleia Legislativa, a Mesa Diretora foi eleita à unanimidade, mostrando que esse grupo terá força para direção dos trabalhos. Além do próprio Ezequiel, permaneceram na diretoria os deputados Gustavo Carvalho, George Soares e Kleber Rodrigues.

GASOLINA

Chama atenção do consumidor o preço da gasolina que, a partir de Zé da Volta até Natal, os postos cobram o valor de R$ 4.90 por litro. Em Mossoró, a realidade é diferente, com os fornecedores cobrando de R$ 5,50 até R$ 6,10 por litro adquirido.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho marcou posição no Senado, aos disputar com o senador Rodrigo Pacheco. Pela primeira vez na história da Casa, um senador de primeiro mandato tem a ousadia de disputar a presidência, enfrentando veteranos com mais experiência no Senado.

CUMPRIMENTOS

O senador Rodrigo Pacheco parabenizou o senador Rogério “pela disputa travada. A essência da democracia deve ser esta, solucionando disputas e fazendo divergências, pacificamente.” O placar da eleição foi o esperado, Rodrigo Pacheco teve 49 votos e Rogério Marinho 32.

REPRESENTATIVIDADE

Em seu pronunciamento, Rogério afirmou que “não há parlamento livre e representativo quando existe desequilíbrio entre os Poderes. A democracia exige uma relação independente, harmônica e altiva. A omissão diminui o Parlamento, ameaça a democracia e, consequentemente, o Estado de Direito.”

BOLSONARISMO

Não se pode negar que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ajudou na votação do seu ex-ministro. Entretanto, o desempenho não foi melhor porque muitos ficaram com medo de Rogério assumisse o “o jeito Bolsonaro” de dirigir o Senado, o que seria indesejável para a maioria.