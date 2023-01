ARQUIDIOCESE

O futuro arcebispo de Natal, que substituirá Dom Jaime Vieira, deverá ser conhecido amanhã, 1º de fevereiro. Estão cotados para o cargo o bispo de Nazaré da Mata (PE) Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, o de Brasília, Do José Aparecido Gonçalves de Almeida, e o alagoano Dom Francisco Falcão Barros.

PRORROGAÇÃO

O ex-presidente Jair Bolsonaro está pedindo ao governo americano concessão de visto de turista, por mais 90 dias. Termina hoje a licença que recebeu pelo prazo de 30 dias, quando entrou nos Estados Unidos na condição de presidente do Brasil.

GIRÃO

O deputado federal pelo Rio Grande do Norte, General Girão, está entre os oito deputados bolsonaristas que subscreveram CPI para apuração de possíveis excessos na prisão dos criminosos que depredaram as sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

SENADO

Ao contrário do que acontece na Câmara dos Deputados, no Senado tramita um pedido de CPI para apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos registrados em 8 de janeiro deste ano.

POSSE

Amanhã haverá a posse dos novos parlamentares em Brasília e nos estados brasileiros, exceção do DF onde a posse ocorreu em 1º de janeiro. No RN, serão empossados oito novos deputados estaduais. Wendel Lagartixa, o mais votado, com 88 mil votos, não foi diplomado.

BANCO

O ex-governador Paulo Câmara, de Pernambuco, será nomeado para a presidência do Banco do Nordeste. A indicação é uma escolha pessoal do presidente Lula. Câmara deixou o PSB mas afirmou haver substituído o menor governador da história do Estado, no caso, Eduardo Campos.